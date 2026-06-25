24日のソフトバンク─オリックス戦

プロ野球、ソフトバンクの正木智也外野手が24日のオリックス戦（みずほPayPay）で先頭打者弾を放った。打球速度188.5キロの一発を巡り、厳正な“リプレー検証”が発動。ファンに笑撃を与えている。

26歳・正木の一発は、NPBの公式データアプリ「NPBプラス」によると、打球速度188.5キロ。驚速で左翼ポールを直撃したように映った。

みずほPayPayの両翼ポールは、「マルタイ棒ラーメンポール」と命名権が取得されており、ポール直撃の本塁打を放った選手には「マルタイ棒ラーメン1年分（360食）」が贈呈される。

24日の先頭打者弾にも「1年分贈呈」という場内アナウンスがあったが、一夜明けた25日に事態は急展開。球団公式サイトで「ホークス社員による厳正なるリプレー検証の結果、マルタイ棒ラーメンポールには当たっていないと判断いたしました。お詫びして訂正いたします。そのため、正木選手へのマルタイラーメン1年分の贈呈は無効といたします」と発表された。

だが、打球速度188キロで左翼ポールすれすれに運んだことを称え、株式会社マルタイから「188食分」が正木に贈られることに。一連の流れを知ったファンに、笑撃が走った。

Xには「こんなの笑うわ」「めっちゃほっこりする」「リプレー検証って 誰かリクエストしたとかいな？」「さすがマルタイさん、太っ腹」「上げて落として上げる」「こういうの好きだわw」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）