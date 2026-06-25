バッグブランドの「アンテプリマ（ANTEPRIMA）」は、「ドラえもん」と初めてコラボレーションした新作コレクション「DORAEMON COLLECTION」を、7月1日（水）からオンラインストアと全国の店舗で発売する。

アンテプリマから「ドラえもん」コレクションが初登場

今回はアンテプリマの人気モデル「STANDARD Z」をベースに、「ドラえもん」と「ドラミ」をデザインしたバッグ2型と、ドラえもんのひみつ道具を再現したバッグアクセサリー3型の全5型がラインアップする。

「ドラえもん バッグ」（マットブルーグレー・W20.5×H19cm・9万200円）と「ドラミ バッグ」（マットバター・W20.5×H19cm・9万200円）は、キャラクターのフェイスには煌めきのあるワイヤーコードが使用され、背面にはしっぽのモチーフがさりげなく取り入れられている。

「ドラえもん バッグ」（マットブルーグレー・W20.5×H19cm・9万200円）

「ドラミ バッグ」（マットバター・W20.5×H19cm・9万200円）

ひみつ道具を再現したバッグアクセサリーは3型で、「アンキパン ポーチ」（マットホワイト・W11.5×H14×D2.5cm・6万6000円）はチャームとしても使える。「タケコプター バッグチャーム」（マスタードイエロー・W9.5×H6×D2.5cm・3万800円）と「スモールライト バッグチャーム」（ライムシルバー・W6×H8.5×D6cm・4万4000円）も登場する。

「アンキパン ポーチ」（マットホワイト・W11.5×H14×D2.5cm・6万6000円）、「タケコプター バッグチャーム」（マスタードイエロー・W9.5×H6×D2.5cm・3万800円）、「スモールライト バッグチャーム」（ライムシルバー・W6×H8.5×D6cm・4万4000円）

アンテプリマの「DORAEMON COLLECTION」は、7月1日（水）からアンテプリマ・オンラインストアおよび全国のアンテプリマ・ワイヤーバッグの店舗にて発売する。価格はすべて税込み。