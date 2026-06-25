クリスタル・パレス鎌田大地にレアル・ソシエダなどが関心

イングランド1部クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地には、スペイン1部レアル・ソシエダなどから関心が寄せられているようだ。

クリスタル・パレスとの契約が満了を迎えるなか、スペインラジオ局「ラジオ・マルカ」は「多くの好条件のオファーが舞い込むことは間違いない」と去就に注目している。

クリスタル・パレスへの移籍前は、ドイツ1部アイントラハト・フランクフルトやイタリア1部ラツィオでプレーしてきた鎌田。現在は日本代表の北中米ワールドカップ（W杯）での活動に集中しており、オランダ戦（2-2）とチュニジア戦（4-0）ではゴールを決める活躍を見せている。

記事では、スペイン1部ビジャレアルやイタリア1部フィオレンティーナも鎌田に興味を示していると報道。そのなかでレアル・ソシエダは鎌田の代理人に対し、ラ・リーガへの加入に意欲があるか、そして要求する年俸額について問い合わせを行ったという。

一方で、獲得に向けては「年俸額が移籍実現の最大の障害となるだろう」としている。日本代表での活躍もあり、同メディアは「多くの好条件のオファーが舞い込むことは間違いないだろう」と指摘。今後さらなる関心を集める可能性もあるなかで、鎌田は来シーズンをどのクラブのユニフォームを着て迎えることになるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）