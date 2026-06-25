無料で廃材を小物入れや額縁に作り直す！ じぶん不動産「思い出再生プロジェクト」

記事ポイント 廃材・古家具を小物入れや額縁に再生し無料提供するプロジェクト床柱製小物入れ：縦10×横20×高さ8cm、木目を活かした仕上がり2025年5月開始、2026年6月時点で額縁・写真立て・小物入れ3件実績 廃材・古家具を小物入れや額縁に再生し無料提供するプロジェクト床柱製小物入れ：縦10×横20×高さ8cm、木目を活かした仕上がり2025年5月開始、2026年6月時点で額縁・写真立て・小物入れ3件実績

じぶん不動産は、住宅の解体時に出た廃材や長年使われてきた家具を、小物入れや写真立てなどに作り変えて届ける「思い出再生プロジェクト」を展開しています。

解体で手放すことになる床柱や大きな家具を、暮らしの中で使える小さな品に変えることで、手元に残せるようにする取り組みです。

じぶん不動産「思い出再生プロジェクト」

プロジェクト開始：2025年5月実績件数：3件（2026年6月時点）主な製作実績：額縁、写真立て、小物入れ料金：無料納期：約1ヶ月（物によって異なる）

じぶん不動産は、愛知県一宮市を拠点とする不動産会社で、不動産売買仲介・賃貸管理・リフォームリノベーションなど幅広い事業を手がけています。

「思い出再生プロジェクト」は、家の解体で出た廃材や使い慣れた家具を廃棄せず、日常で使える品に作り直して届ける取り組みです。

家を解体すると、柱や家具の多くはそのまま廃棄されます。

床柱や大きな家具は持ち帰りが難しいものですが、小さな品に作り変えれば手元に残すことができます。

製作対応の品は、額縁・写真立て、小物入れ・収納ボックスなど。

加工する品や仕上げはお客様の要望に合わせて可能な範囲で対応しています。

申込みは問い合わせフォームから受け付けており、解体をきっかけに依頼できます。

料金は無料で、物によって異なるものの納期の目安は約1ヶ月です。

床柱で作る小物入れ

素材：床柱製作物：小物入れサイズ：縦10cm×横20cm×高さ8cm

床柱を素材に、少し大きめの小物入れを製作した事例があります。

縦10cm×横20cm、高さ8cmのサイズで、文具や小物を収めるのに使いやすい大きさです。

床柱は和室の象徴的な部材で、独特の木目と年月を重ねた質感が特徴です。

解体後もその素材感がそのまま活き、日用品として手元に置ける形に変わっています。

製作に使う材料はすべて解体時の廃材で、家そのものの木が形を変えて残ります。

これまでに額縁や写真立ての製作を多く手がけており、写真や思い出の品を収める器としても活用できます。

加工の種類や仕上げの細かな要望には、可能な範囲で対応しています。

木目と重厚感を活かした仕上がり

床柱ならではの重厚感と木目を活かした仕上がりで、実用品としても使える品です。

年月を経た木材の色合いや表情がそのまま残っており、既製品にはない存在感があります。

どのような形にするかは素材の特性を踏まえながら相談できます。

額縁・写真立て・小物入れ・収納ボックスのほか、それ以外の品についても要望に応じて相談可能です。

解体で手放すことになる廃材を素材にするため、同じものは二つとありません。

木目の入り方や節の位置もそれぞれ異なり、一点ものとして手元に残ります。

思い出の椅子を素材に

「思い出の椅子」も再利用の対象です。

長年使われてきた椅子を解体時に引き取り、別の品に作り変えることができます。

家の中で長く使われた家具は、床柱と同様に解体後は廃棄されることが多いものです。

小さな品に姿を変えることで、日常の中に置き続けられるようになります。

プロジェクトは2025年5月に始まり、2026年6月時点で3件の製作実績があります。

申込方法は問い合わせ先への連絡で受け付けており、解体をご検討の際に合わせて相談できます。

納期は物によって異なりますが目安は約1ヶ月で、料金は無料です。

床柱ならではの重厚な木目が縦10cm×横20cmの小物入れに、使い慣れた椅子が額縁や写真立てに変わります。

家の記憶が宿った一点もので、解体後も暮らしの中に形として残り続けます。

「思い出再生プロジェクト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「思い出再生プロジェクト」の料金はいくらですか？

A. 料金は無料です。

納期は物によって異なりますが、目安は約1ヶ月です。

Q. どのような品を製作してもらえますか？

A. 額縁・写真立て、小物入れ・収納ボックスに対応しています。

それ以外の品についても要望に応じて相談できます。

Q. 床柱から作った小物入れのサイズはどのくらいですか？

A. 製作事例では縦10cm×横20cm×高さ8cmの小物入れが作られました。

床柱ならではの重厚感と木目を活かした仕上がりです。

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