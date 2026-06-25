「舞台『龍が如く』‐神室町八犬伝‐」東徹＆杉浦文也キャラビジュ解禁！
「舞台『龍が如く』‐神室町八犬伝‐」より、東徹、杉浦文也のキャラクタービジュアルが解禁された。
【写真】「舞台『龍が如く』‐神室町八犬伝‐」湊丈瑠演じる杉浦文也のキャラビジュ
本作は、『龍が如く』シリーズ20周年を記念して実施された「キャラクター総選挙」上位10名が出演する舞台作品で、演出・西田大輔、脚本・米山和仁によるオリジナルストーリーが展開される。
このたび、東徹（塩田康平）と杉浦文也（湊丈瑠）のキャラクタービジュアルが解禁。コメントも到着した。
東徹役の塩田康平は「何と言ってもゲームで出会うことがなかったキャラクター同士が今作では出会い、会話する。これまで見ることが出来なかった世界線へ、皆様をご招待することがこの舞台では出来ます。そこには余りにも巨大な責任感が伴いますが、やることはいつも1つ、東徹の人生をこれから塩田が生き直し、そこに存在したいと思います。今、絶賛掘り進めています。期待していてください」とコメント。
「演出の西田さん、魅力的なクリエイター、俳優の皆様と共に、長年人々を魅了してきたこの作品を舞台として届けられることはとても幸せです。責任を持って、この夏、皆様の前へ『龍が如く』現れたいと思います。よろしくお願いいたします」と語った。
杉浦文也役の湊丈瑠は「まさか僕が『龍が如く』シリーズに関わらせていただけるなんて思ってもみなかったので、正直驚いています。サブタイトルが『神室町八犬伝』ということで、これを聞いただけでワクワクしますね！ ゲームでは関わりの少なかったキャラクター達がどのように出会い、どんな物語が生まれていくのか…考えるだけで楽しいです！ 早く演じたい！」と期待を寄せた。
そして「僕は器械体操をやっていたので、杉浦文也の運動神経を舞台上で最大限に表現できたらと思っています。お楽しみに！」と言葉を寄せている。
「舞台『龍が如く』‐神室町八犬伝‐」は、東京・シアターHにて8月21日〜30日上演。
【写真】「舞台『龍が如く』‐神室町八犬伝‐」湊丈瑠演じる杉浦文也のキャラビジュ
本作は、『龍が如く』シリーズ20周年を記念して実施された「キャラクター総選挙」上位10名が出演する舞台作品で、演出・西田大輔、脚本・米山和仁によるオリジナルストーリーが展開される。
このたび、東徹（塩田康平）と杉浦文也（湊丈瑠）のキャラクタービジュアルが解禁。コメントも到着した。
「演出の西田さん、魅力的なクリエイター、俳優の皆様と共に、長年人々を魅了してきたこの作品を舞台として届けられることはとても幸せです。責任を持って、この夏、皆様の前へ『龍が如く』現れたいと思います。よろしくお願いいたします」と語った。
杉浦文也役の湊丈瑠は「まさか僕が『龍が如く』シリーズに関わらせていただけるなんて思ってもみなかったので、正直驚いています。サブタイトルが『神室町八犬伝』ということで、これを聞いただけでワクワクしますね！ ゲームでは関わりの少なかったキャラクター達がどのように出会い、どんな物語が生まれていくのか…考えるだけで楽しいです！ 早く演じたい！」と期待を寄せた。
そして「僕は器械体操をやっていたので、杉浦文也の運動神経を舞台上で最大限に表現できたらと思っています。お楽しみに！」と言葉を寄せている。
「舞台『龍が如く』‐神室町八犬伝‐」は、東京・シアターHにて8月21日〜30日上演。