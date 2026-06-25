静岡県浜松市は物価高騰対策で発行するプレミアム付き商品券のうち「紙の商品券」を引き換える郵便局の記載にミスがあったと発表しました。商品券をめぐってはミスが立て続けに発覚していて、市と委託先の日本旅行は２５日会見を開き、謝罪しました。



浜松市と委託先の日本旅行によりますと、ミスがあったのはプレミアム付き商品券のうち「紙の商品券」で、引き換え場所となる郵便局の記載に誤りがあったということです。





紙の商品券については、電話で申し込みを受け付ける際、商品券を引き換える郵便局を確認していましたが、誤って当選者の住所から最寄りの郵便局を割り当てていました。記載ミスがあったのは、紙の商品券を購入した約4万人のうち1万1403人分で、希望していた郵便局を含む市内105の郵便局で引き換えられるよう対応するということです。委託先の日本旅行はミスが相次いでいる理由について、担当チームに業務が集中したことやチェック体制が甘かったことなどをあげました。その上で今後、日本旅行浜松支店が担っていた業務を本社と中部広域営業部がフォローするなど再発防止策を講じると説明しました。日本旅行の担当者は「我々の読みが甘く業務量に対する人員が不足していた。二度とミスを発生させることがないようにしたい」と謝罪しました。浜松市のプレミアム付き商品券をめぐっては、当選メールの宛名の誤りや、当選者に発送した購入引換券に当選口数が印字されていないなどミスが相次いでいます。浜松市によりますと、今回のミスにより市民への購入引換券の発送が10日ほど遅れるということです。