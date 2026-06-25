SUPER EIGHT大倉忠義、ジュニアプロデュースの舞台裏に迫る ドキュメンタリー『POTENTIAL 大倉忠義』配信決定
5人組グループ・SUPER EIGHTの大倉忠義とジュニアたちの舞台裏に長期密着した新ドキュメンタリーシリーズ『POTENTIAL 大倉忠義』が、7月16日から配信されることが決定した。第1話・第2話はNetflixで国内および世界配信、Prime Videoでは国内配信される。
【写真】かっこよくブラックコーデを着こなした大倉忠義
今作は、“スターの原石”であるジュニアたちをプロデュースする大倉に密着し、その指導や舞台裏、そして夢に向かって挑戦するジュニアたちの素顔を映し出す。SUPER EIGHTのメンバーとしてライブ演出に携わってきた大倉は、2018年から関西ジュニアのプロデュースを担当し、個性豊かな才能をデビューへと導いてきた。さらに25年からはジュニア全体のプロデュースを本格化させている。
そんな大倉は、ジュニアたちに磨きをかける3つのステージを用意した。25年12月に上演した事務所の伝統を受け継ぐロングラン公演「ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-」、26年1月に上演し、世代交代した関西ジュニアの真価が試される「関西ジュニアあけおめコンサート 2026 A HAPPY NEW ERA PARTY」、そして26年1月29日から2月1日まで上演されたACEes、KEY TO LIT、B&ZAIをはじめ、ジュニア総勢77人が集結する「ジュニア STAR to FESTIVAL 2026」。ジュニアたちが主役となる公演の数々に、大倉は「磨かれますし、垢抜けますしね。“こんなかっこよくなるんや”と思いますもん」と期待を込める。
7月16日に配信される第1話、第2話は、それぞれ1時間を超えるボリュームで構成。デビューという夢を追いかけながら、仲間として助け合い、時にはライバルとして切磋琢磨するジュニアたちの素顔が明らかになるほか、独占インタビューも“超”満載。「デビューしてファンの方を喜ばせたい」「負けたくない」「悔しい」といった、ジュニアたちの等身大の本音があふれ出す。
また、大倉自身も取材の中で後輩たちへの強い思いを吐露。「アイツらにはあんまり言っていないんですけど…絶対デビューさせたい」と語り、ジュニアたちの可能性を信じる熱い気持ちを明かしている。
事務所の先輩として大倉が後輩たちへ伝えたいことは。
【写真】かっこよくブラックコーデを着こなした大倉忠義
今作は、“スターの原石”であるジュニアたちをプロデュースする大倉に密着し、その指導や舞台裏、そして夢に向かって挑戦するジュニアたちの素顔を映し出す。SUPER EIGHTのメンバーとしてライブ演出に携わってきた大倉は、2018年から関西ジュニアのプロデュースを担当し、個性豊かな才能をデビューへと導いてきた。さらに25年からはジュニア全体のプロデュースを本格化させている。
7月16日に配信される第1話、第2話は、それぞれ1時間を超えるボリュームで構成。デビューという夢を追いかけながら、仲間として助け合い、時にはライバルとして切磋琢磨するジュニアたちの素顔が明らかになるほか、独占インタビューも“超”満載。「デビューしてファンの方を喜ばせたい」「負けたくない」「悔しい」といった、ジュニアたちの等身大の本音があふれ出す。
また、大倉自身も取材の中で後輩たちへの強い思いを吐露。「アイツらにはあんまり言っていないんですけど…絶対デビューさせたい」と語り、ジュニアたちの可能性を信じる熱い気持ちを明かしている。
事務所の先輩として大倉が後輩たちへ伝えたいことは。