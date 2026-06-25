ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > ケニア・ナイロビの貧困地域に公益図書館竣工 香港中文大が設計 ケニア・ナイロビの貧困地域に公益図書館竣工 香港中文大が設計 ケニア・ナイロビの貧困地域に公益図書館竣工 香港中文大が設計 2026年6月25日 16時45分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２３日、ナイロビの貧困地域、キベラに完成した公益図書館。（ナイロビ＝新華社記者／劉瓊） 【新華社ナイロビ6月25日】ケニア・ナイロビの貧困地域、キベラで23日、中国の香港中文大学の建築研究チームが設計した公益図書館の竣工式が行われた。２３日、ナイロビの貧困地域、キベラに完成した公益図書館で本を読む子どもたち。（ナイロビ＝新華社記者／劉瓊）２３日、ナイロビの貧困地域、キベラに完成した公益図書館の外でパフォーマンスを披露する出演者。（ナイロビ＝新華社記者／劉瓊）２３日、ナイロビの貧困地域、キベラに完成した公益図書館で本を読む子どもたち。（ナイロビ＝新華社記者／劉瓊）２３日、ナイロビの貧困地域、キベラに完成した公益図書館で遊ぶ子どもたち。（ナイロビ＝新華社記者／劉瓊）２３日、ナイロビの貧困地域、キベラに完成した公益図書館で本を読む子どもたち。（ナイロビ＝新華社記者／劉瓊）２３日、ナイロビの貧困地域、キベラに完成した公益図書館で本を読む子どもたち。（ナイロビ＝新華社記者／劉瓊）２３日、ナイロビの貧困地域、キベラに完成した公益図書館で本を読む子どもたち。（ナイロビ＝新華社記者／劉瓊）２３日、ナイロビの貧困地域、キベラに完成した公益図書館で本を読む子どもたち。（ナイロビ＝新華社記者／劉瓊） リンクをコピーする みんなの感想は？