SPEEDの“軌跡”がTikTokに集結 名曲MV＆ライブ映像を続々公開へ【30周年アニバーサリー企画始動】
2026年8月5日にデビュー30周年を迎えるSPEEDが、オフィシャルTikTokアカウントを開設した。あわせて、ファンへの感謝を込めた「SPEED楽曲シェアキャンペーン」もスタート。デビュー30周年のアニバーサリーイヤーを盛り上げる新たな企画が始動した。
【写真】デビュー30周年！SPEEDがオフィシャルTikTokを開設
今回開設された公式TikTokアカウントでは、これまで発表してきた数々のヒット曲のミュージックビデオやライブ映像を中心としたショート動画コンテンツを順次公開予定。色あせることのないSPEEDの楽曲やパフォーマンスを、TikTokを通じて楽しめる内容となる。
さらに、長年応援してきたファンへの感謝を込めた「SPEED楽曲シェアキャンペーン」も同時に開始。Apple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Musicの対象サービスで好きなSPEEDの楽曲を再生し、X、インスタグラム、TikTokのいずれかでシェア。ハッシュタグ「#SPEED_30th」を付けて思い出やエピソードとともに投稿し、応募フォームからスクリーンショットを送ると、応募者全員にキャンペーン限定のオリジナル画像がプレゼントされる。
応募期間は2026年6月25日午後5時から7月31日午後11時59分まで。詳細はSPEEDのオフィシャルSNSで確認できる。
SPEEDは島袋寛子、今井絵理子、上原多香子、新垣仁絵による4人組ボーカル＆パフォーマンスグループ。1996年にシングル「Body & Soul」でメジャーデビューし、「STEADY」「Go! Go! Heaven」「White Love」「my graduation」など数々のヒット曲を世に送り出した。2000年の解散後も期間限定で再結成を重ね、2021年には25周年を記念したボックス商品「SPEED MUSIC BOX -ALL THE MEMORIES-」を発売。30周年という節目を迎える今年、新たな形でファンとの交流を深めていく。
【写真】デビュー30周年！SPEEDがオフィシャルTikTokを開設
今回開設された公式TikTokアカウントでは、これまで発表してきた数々のヒット曲のミュージックビデオやライブ映像を中心としたショート動画コンテンツを順次公開予定。色あせることのないSPEEDの楽曲やパフォーマンスを、TikTokを通じて楽しめる内容となる。
応募期間は2026年6月25日午後5時から7月31日午後11時59分まで。詳細はSPEEDのオフィシャルSNSで確認できる。
SPEEDは島袋寛子、今井絵理子、上原多香子、新垣仁絵による4人組ボーカル＆パフォーマンスグループ。1996年にシングル「Body & Soul」でメジャーデビューし、「STEADY」「Go! Go! Heaven」「White Love」「my graduation」など数々のヒット曲を世に送り出した。2000年の解散後も期間限定で再結成を重ね、2021年には25周年を記念したボックス商品「SPEED MUSIC BOX -ALL THE MEMORIES-」を発売。30周年という節目を迎える今年、新たな形でファンとの交流を深めていく。