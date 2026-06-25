2つの台風が日本の南を北上していて、週末には関東への接近が予想されています。どちらの台風も活発な雨雲を伴っていて、大雨のピークが立て続けにやってくるおそれもあり、今後の情報に注意が必要です。

■2つの台風が週末関東に接近か

台風7号、8号と、2つの台風が日本の南を北上しています。25日(木)午後3時現在、台風7号は沖縄・宮古島の近くにあって、1時間に15キロの速さで北東へ進んでいます。

台風7号は、あす26日(金)にかけて、暴風域を伴ったまま沖縄本島地方や奄美に接近し、その後、あさって27日(土)には九州から関東に接近するおそれがあります。

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一方で、台風8号は、25日(木)午後3時現在、フィリピンの東にあって、1時間に30キロの速さで北西に進んでいます。台風8号は今後、北東よりに進路を変えながら北上し、あさって27日(土)には関東南岸付近に達するおそれがあります。

■2つの台風影響し総雨量多くなるおそれ

九州から本州の南岸付近には梅雨前線が停滞していて、ここに2つの台風が持ち込む熱帯の非常に湿った空気が流れ込むため、前線の活動が活発化し、広い範囲で警報級の大雨となりそうです。特に東海や関東では、立て続けに台風由来の活発な雨雲がかかる予想もあり、総雨量がかなり多くなるおそれがあります。



現在の予想では、モデルによって多少ズレはあるものの、関東では27日(土)の朝から活発な雨雲がかかり、夜にかけて土砂降りの雨が長時間にわたって続く可能性があります。

関東甲信地方で予想される雨の量は、きょう25日(木)昼〜あす26日(金)昼までの24時間で120ミリ。あす26日(金)昼〜あさって27日(土)昼までの24時間で150ミリ。さらにその後、あさって27日(土)昼〜28日(日)昼までの24時間で150ミリとなっています。

すべての雨が同じ場所で降るわけではありませんが、総雨量がかなり多くなることが見込まれます。台風が接近する前から雨が降り続くこともあり、土砂災害や河川の増水・氾濫などの危険度が一気に高まる可能性がありますので、今後発表される気象情報をこまめに確認し、台風が接近する前に、早めの備えをおこなってください。