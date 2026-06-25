国会では25日、チームみらいの安野党首が主催して、国会議員向けのAI勉強会が開催されました。

チームみらい 安野党首

「 政治家の皆様が普段やっている仕事とAIを使ってやる仕事は、ものすごい距離があるように感じられる方もたくさんいると思うんですけど、政治家がAIをしっかり使い倒していくのが大事なことだと思っていて」

勉強会には与野党から24人の議員が参加し、AIとの対話によってアプリやシステムを開発する「バイブコーディング」について学びました。

日本維新の会 阿部議員

「漫画作ったんですよ。選挙制度を変えた時にどういう風に議席が変わっていくのかというシミュレーターとか、自分で作るのは大変なものをAIに任せてどんどん効率化させていくというのは、新しいツールとして非常に役立つと思いました」

この勉強会に先立ち、安野党首らメンバーは事前準備も入念に行っていました。

チームみらい 安野党首（22日）

「自分でやらなくても、例えばこういうの出来ますとか、実例を1個あげてとか」

安野党首は、「国会議員がAIを活用できるようになることは国の未来を考える上でも重要だ」とAIの重要性を訴えます。

チームみらい 安野党首「（バイブコーディングの分野が）どれだけ進んでいるかを早めに体感することで、AIが将来、社会にもたらす影響がどれくらい大きいのかを体感することにつながると思っています。国のいろんな向き先を決めている国会議員の方々が、実際に触って体感し、将来こうなるだろうと考えていただくことは、すごく意義があると思います」