【W杯2026】水卜麻美、リフティング挑戦の動画に反響「ぽよーん」と効果音も…ユニ姿で息絶え絶え「ハッスルしてますね」「かわいい」
日本テレビの水卜麻美アナウンサー（39）が25日までに更新された日テレサッカーの公式インスタグラムに登場。リフティングに挑戦し、反響が寄せられている。
【写真】「ぽよーん」と効果音も…息を切らしながらリフティングに挑戦する水卜麻美
投稿では「FIFAワールドカップ2026『すべての夢を、ゴールにつなげ』準決勝など決勝トーナメント6試合も日本テレビ系で生中継」「リフティングチャレンジ実況 水卜麻美｜実況 渡邉結衣 （日本テレビアナウンサー）」とつづった。
動画では水卜が日本代表のユニホーム姿でリフティングに挑戦する映像が公開された。懸命にボールを蹴る水卜だが、なかなかリフティングは続かず、「ぽよーん」という効果音も鳴った。最後は息が切れていた。
この投稿には「ハッスルしてますね」「かわいい」などの反響が寄せられている。
【写真】「ぽよーん」と効果音も…息を切らしながらリフティングに挑戦する水卜麻美
投稿では「FIFAワールドカップ2026『すべての夢を、ゴールにつなげ』準決勝など決勝トーナメント6試合も日本テレビ系で生中継」「リフティングチャレンジ実況 水卜麻美｜実況 渡邉結衣 （日本テレビアナウンサー）」とつづった。
動画では水卜が日本代表のユニホーム姿でリフティングに挑戦する映像が公開された。懸命にボールを蹴る水卜だが、なかなかリフティングは続かず、「ぽよーん」という効果音も鳴った。最後は息が切れていた。
この投稿には「ハッスルしてますね」「かわいい」などの反響が寄せられている。