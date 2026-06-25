「ツインズ−ドジャース」（２４日、ミネアポリス）

ドジャースのフレディ・フリーマン内野手がベンチで見せた行動がファンの大きな反響を呼んだ。

二回１死満塁、クライドラーの初球だった。大谷がメジャー移籍後最速の１０１・７マイル（約１６３キロ）を投じたが、ラッシングがサインを間違えたのか捕球し損ねて後逸。同点を許した。

ベースカバーした際に大谷は落胆した表情を見せた。直後、マウンドに集まった際には、大谷がラッシングに険しい表情で何かを伝える場面があった。

大谷が求めたＡＢＳチャレンジを拒否するかのようなシーンもあり、ファンの間で大きな注目を集めたイニング。ラッシングがベンチに戻るとフリーマンが隣に座り、穏やかな表情で優しく語りかけた、真摯な表情で耳を傾けた。ラッシングは内容こそ明かさなかったが「ありがたかった。みんな常に自分を支えてくれている」と試合後に感謝の思いを語った。「ただ、まだそのようなサポートが必要な自分が情けないというか、恥ずかしい」と反省の思いも口にした。

直後にはロバーツ監督が肩を組みながら長時間話し込んだ。「とにかく、感情に振り回されないように、試合に集中させることだけを伝えた。彼はいろいろ考えすぎてしまうところがある。『捕手として投手を支える』という仕事を見失わないように、という話をした」と明かした。

ベッツやマンシーも大谷の様子を気遣うシーンがあり、ドジャースというチームの結束力を示したかのようなワンシーン。ファンも「フリーマン兄貴さすが」「フリーマンさんは絶対いい人な気がする」「フリーマンお父さんみたいな顔してたわ」「フリーマンの優しさやばい」「ドジャースをみるようになってフリーマンをしれて本当によかった」と心を動かされたワンシーンだったようだ。