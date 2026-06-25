太平洋戦争中の１９４４年、日本海軍報道班員として従軍した高橋義樹は、米軍が上陸したグアム島で飢餓と闘いながらジャングルをさまよった末、捕虜となり、ハワイの日本人捕虜収容所に送られた。

そこで米海軍語学将校だったドナルド・キーンやオーテス・ケーリと出会い、日本に終戦を呼びかけるビラをつくった。今年は戦後８１年。高橋の貴重な資料を所蔵・展示している新潟県柏崎市のドナルド・キーン・センター柏崎を訪ねた。（編集委員 森太）

戦場体験と捕虜生活

センター２階の展示室には、常設展「高橋義樹文庫」があり、その奥では企画展「高橋義樹宛て書簡展 春」が６月２８日まで開催中だ。２０２４年に常設展示となった文庫では、高橋の生涯をパネルや資料でたどることができる。センターには、高橋の遺族からの寄贈も含めて約１１００点の資料が保管されているという。

島根県益田市出身の高橋は、同盟通信社（現在の共同通信社、時事通信社）に入社。１９４４年３月に海軍報道班員としてサイパンへ出発し、５月にグアムに移動した。７月に米軍が上陸し、日本軍の玉砕を目の当たりにした。地獄の戦場だった。高橋は、ジャングルを数か月放浪した後、米軍捕虜となる。１１月にハワイの収容所に送られ、ケーリと出会い、１２月にキーンと初めて会い、尋問を受けた。

「（日本人捕虜の）中には餓死寸前まで、ジャングルの中に身を隠していたものもあった。同盟通信の記者で、グアムで捕らわれた高橋義樹という人物がいたが、彼に初めて会った時、高橋は文字通り骨と皮になっていた」。キーンは著書の中でこう記している。「（尋問では）軍の動向についての情報集めはそっちのけで、おおむね文学や音楽に関する彼らの嗜好（しこう）を訊（き）いて時間を過ごしたものだった」

多くの日本兵や軍属は、玉砕へとつながる「生きて虜囚の辱めを受けず」という教えをたたき込まれ、捕虜になることは恥であり、それゆえ日本には生きて帰れないと考えていた。戦後は同志社大学教授を務めたケーリ（２００６年死去）は、同じ人間として捕虜に接し、捕虜は恥ではないことを徹底的に説いた。

ケーリは、終戦前夜の１９４５年６月、日本人捕虜の中から、新聞編集経験や英語力のある高橋ら記者や医師たち３０人ほどを、ハワイ・真珠湾のほとりに新たにつくった収容所に集めた。ケーリ所長のもと、高橋らはそこで新聞形式のビラ「マリヤナ時報」を制作した。ポツダム宣言の内容などを翻訳し、日本に降伏を促すビラは、米爆撃機Ｂ２９によって日本上空からまかれた。

１９７９年２月に６２歳で死去した高橋は、戦後は共同通信記者に復職し、堀川潭（たん）のペンネームで、自身の戦争体験や捕虜生活をつづった自伝的小説やノンフィクション作品を残した。キーンとの交流も続いた。企画展では、原稿について高橋に宛てたキーン直筆の日本語の手紙も２通、展示されている。

なぜ柏崎に？

常設展のドナルド・キーンの部屋に入ると、まるで米ニューヨークにいるかのような錯覚にとらわれた。２０１９年２月に９６歳で死去したキーンの生涯をたどる展示室には、キーンがコロンビア大学で教べんを執っていた時代に暮らしたニューヨークの部屋が再現されている。机やテーブル、ソファ、カーペット、ダイニングルームの扉、書棚の本など部屋にあった約２５００点をそっくり移設。窓から見えるハドソン川の風景も写真を使って再現されている。館長の吉田眞理さんによると、映画「ＡＬＷＡＹＳ 三丁目の夕日」の美術セットを手掛けた会社が細部まで忠実に再現したそうだ。

２０１３年にオープンしたドナルド・キーン・センター柏崎は、柏崎市に本社のある大手菓子メーカー、ブルボンの創業家一族が設立した「公益財団法人ブルボン吉田記念財団」が運営する。キーンとのかかわりはどうやって生まれたのだろうか。

「後ろから押されているような不思議なご縁なんです」と、吉田さんが経緯を説明してくれた。キーンの養子、誠己さん（７５）が２００７年９月頃、吉田さんに古浄瑠璃「越後國（えちごのくに）柏崎 弘知法印御伝記」の復活上演への支援を求めてきた。吉田さんは企画書を見た瞬間、「すごい。ただごとではないと衝撃を受けました」と振り返る。吉田さんの頭に、小さな磁力のある小石が落とされ、波紋が世界に広がっていくイメージが浮かんだそうだ。

なぜなら、この古浄瑠璃は柏崎が舞台であり、かつ国内に現存していなかった江戸時代初期の出版本として１９６３年に大英博物館で見つかったこの作品を３００年ぶりに上演しようという壮大な企画だったからだ。そして、復活公演を誠己さんに勧めたのがキーンだった。２００９年に柏崎市で初めての復活上演が実現した。

東日本大震災を経て

その後、ブルボンとキーンの交流が生まれ、キーンのコロンビア大学での最終講義のテレビ番組をブルボンがスポンサーとなってＴＢＳが準備し、キーンの日本への引っ越しもブルボンの支援で進めた。ところがその最中の２０１１年３月に東日本大震災が発生。キーンは日本人に帰化すると宣言した。吉田さんの夫で、ブルボンの社長だった吉田康（やすし）さん（現会長）が「日本の恩人として形にしたい」と、ドナルド・キーン・センター柏崎の設立を決めた。

開館から１３年。館長の吉田さんは、子どもたちへの普及のために設立１０年を機に「こちらから出て行くことに力を入れ、柏崎市内の全中学校に年４回、キーンさんについてのパネルを１回につき３枚貸し出し、生徒に見てもらう取り組みを始めています」と話した。そして今後の活動について続けた。「企画展や平和展、さまざまな講演を通じて、キーン先生の偉業と平和への願いを柏崎から発信していきたい」

【ドナルド・キーン・センター柏崎】 新潟県柏崎市諏訪町１０−１７。開館時間は午前１０時から午後５時。月火休み。入館料は大人５００円など。１０月１日〜１２月２５日に企画展「高橋義樹宛て書簡展 秋」が開催される。詳しくは、公式ホームページ（https://www.donaldkeenecenter.jp/)｡

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