現地時間24日、ワールドカップグループステージA組の第3節が行われ、南アフリカ代表と韓国代表が対戦した。試合は南アフリカが1-0の完封勝利を収め、史上初の決勝トーナメント進出を果たした。



グループステージ突破のためには勝ち点3が必須な南アフリカ。しかし、ここまでの戦いぶりとFIFAランキングを踏まえれば、韓国が優勢との見方が大勢を占めていた。そんな世間の予想を覆したのが63分だった。ツェパング・モレミからのクロスにタペロ・マセコが素晴らしいファーストタッチから左足でフィニッシュ。このゴールを守り切った南アフリカが勝利し、韓国を抜いて逆転で決勝トーナメント進出を決めた。





韓国メディア『スポーツ傾向』は、試合後の南アフリカ指揮官ウーゴ・ブロース監督のコメントを紹介。ブロース監督は今回の勝因について「徹底した戦術的準備」を挙げ「今日、韓国は予想通りだった」とし「スピードがあってよく走り、守備の裏のスペースを狙ってくることはすでに分かっていた」と説明。「優れた分析官を置くことは常に重要だ」と述べ、韓国の戦術を完璧に打ち破ることができたデータ分析の力を強調した。ブロース監督は続けて「韓国がボールを保持した際、すべてのスペースを封じ込めることに成功した」とし「一方、我々がボールを保持した時は非常に脅威的だった。我々にはスピードのある選手たちがおり、選手たちの間を精密にパスを繋ぐことができる選手もいた。それが今日の勝利の理由だ」と説明。韓国の取材陣が「韓国選手たちの動きが、これまでの2試合よりもはるかに重く見えた」と指摘すると、ブロース監督は「我々がボールを保持していた時も、韓国がボールを保持していた時も、戦術的にうまく対応したからだ」と一蹴し、ホン・ミョンボ監督率いるチームが精彩を欠いた理由は体力の低下ではなく、南アフリカの戦術的な準備と対応力にあったとの見解を示した。南アフリカは今大会、初戦のメキシコ戦で0−2で敗れ、さらに退場者2人を出すなど荒れた展開となり、続くチェコ戦も1−1のドローに終わり、グループステージ突破へ厳しい状況に追い込まれていた。そのためブロース監督自身も、国内外のメディアやサッカー関係者から厳しい批判にさらされていた。これに対し、ブロース監督は「我々はただこれまで通りプレイし、私が望んだ通りに動いただけだ。これがその結果だ。ここ数週間、チームに対して『何かを変えなければならない』と騒ぎ立てていたあの『口だけの人たち（big mouths）』に、完璧な答えを返すことができて非常に誇りに思う」と豪語した。初の決勝トーナメントに進出した南アフリカ。ラウンド32では開催国のカナダと現地時間29日に対戦する。