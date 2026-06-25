かつて大型選手には機動力やテクニックが不足しているといったイメージもあったが、もうそれは過去の話だ。例えば195cmのサイズを誇るノルウェー代表FWアーリング･ハーランドは細かいテクニックで勝負するタイプではないが、爆発的なスピードを誇っている。



今回フランス代表に選出されているクリスタル・パレス所属FWジャン・フィリップ・マテタも、そうしたスポーツ界の変化を実感している1人だ。より完成された大型ストライカーになるべく、様々な大型選手を参考にしてきたと語る。





マテタも192cmのサイズを誇るが、サッカー選手以外にもNBAで大活躍するサンアントニオ・スパーズのヴィクター・ウェンバンヤマの動きも参考にしてきたという。「サッカーの変化に適応していかないといけない。最初はイブラヒモビッチを見ていた。彼は背が高いけど、機敏で技術もある。またウェンバンヤマのバスケットも参考にしている。体幹の強化、ヨガ、ストレッチ、機動性高めるためのエクササイズなどを取り入れてきたんだ」（『L’Equipe』より）。ウェンバンヤマの場合は224cmと規格外のサイズを誇っていて、バスケットボール界でも特別な選手ではある。マテタとは同じフランス人選手でもあり、競技は違えど参考になる部分は多いだろう。ウェンバンヤマはその高さに加え、3ポイントも器用にこなす。バスケットボールの世界でも高身長でテクニシャンといった選手が当たり前になってきていて、今後はサッカー界でもサイズとスピード、テクニックを併せ持ったタレントが好まれていくか。