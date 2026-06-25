24日に行われた2026W杯グループステージ第2節ではコロンビアに0-1で敗れてしまったコンゴ民主共和国代表だが、初戦のポルトガル戦には1-1で引き分けるなど奮闘している。最終節は2連敗のウズベキスタンが相手であり、まだ決勝トーナメントへ望みはある。



そんなコンゴ民主共和国の選手たちは、大会の合間にNBAのヒューストン・ロケッツで活躍するクリント・カペラと交流したようだ。





COPA DO MUNDONBA! Clint Capela, pivô suíço do Houston Rockets, levou os jogadores da R.D. Congo para conhecer o Centro de Treinamento da equipe e ter um gostinho da NBA.

Mandaram bem no basquete, fã de esportes?



Assista à Copa do Mundo FIFA pela CazéTV, no… pic.twitter.com/rxKrDcM2sT — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) June 21, 2026

カペラはスイス出身の選手だが、父はアンゴラ、母はコンゴ民主共和国の出身だ。代表チームではスイスを選んできたが、アフリカにルーツがあることから、アフリカでのバスケットボール普及を目的としたNBAアフリカなどにも積極的に参加してきた。そうした縁から今回コンゴ民主共和国の選手たちとバスケットを通じて交流することになったようで、『ESPN』はカペラとコンゴ民主共和国代表MFノア・サディキが1on1をしている映像を紹介した。サンダーランドでプレイするサディキが173cmなのに対し、カペラは208cmのサイズを誇るセンターだ。高さ勝負では全く歯が立たず、サディキはカペラに豪快なダンクシュートを決められている。カペラは自身のSNSで「この感動的で思い出深い訪問に感謝する。これからもコンゴ民主共和国を誇り高く引っ張ってほしい」とエールを送っている。