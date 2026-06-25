東京九州フェリーは、横須賀と北九州を結ぶ「はまゆう」「それいゆ」の船内レストランメニューを7月6日出港便から大幅リニューアルする。

就航5周年を記念して、横須賀・湘南・長崎・熊本・宮崎・福岡・門司など、寄港地や航路沿線ゆかりの食材・郷土料理をテーマにした新メニューを多数導入する。

注目の新メニューは、長崎名物トルコライスを大人向けにアレンジした「長崎名物 大人のお子様ランチ トルコライス」（2,000円・ミニサラダ付）、「九州食べ比べ 角煮まんじゅう二彩盛り」（1,300円）、門司港カレーをうどんにアレンジした「とろける焼きチーズの門司港風カレーうどん」（1,800円・かしわ飯付）、熊本産馬肉を使った「熊本馬肉の旨みあふれるメンチカツ」（1,750円）、「熊本馬肉ねぎとろたっぷり丼」（1,500円）、「博多明太と出汁巻玉子の贅沢丼」（1,680円）など。スイーツには「オーセントホテル小樽」監修の「大人の船上のパフェ」（1,500円・アルコール含む）も登場する。

テイクアウトメニューとして横須賀海軍カレーパン（400円）やカツサンド（1,350円）なども引き続き提供する。