お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃん（40）が23日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。妻で元アイドル・早乙女ゆみの（39）との関係を語った。

この日は「芸人家庭内リーク」と題して、人気芸人の家庭で見せる素顔や人には言えない秘密を妻がリーク。早乙女から「“俺が稼げなくなたったらどうしよう”と勝手にネガティブな想像を膨らませ、真顔で私に“俺が稼げなくなったらゆみのを推してくれてるそのお金持ちのオタクの人と再婚してね”と言ってきました」とメッセージが寄せられた。

結婚してアイドルを引退した早乙女だったが「未だに応援してくれてる」ファンがいるといい「ひとり大金持ちがいて…僕がダメになったらその人のところに行きな」と言っていると説明する良ちゃん。「やっぱ9歳離れてるんで…不安だなと」感じていると明かした。

心配する共演者を前に相方の金ちゃんは「でも奥さんは奥さんで自由にしてる。大学生と飲み会やったり、仲良くなって（男女）2：2でスキー行ったり」とぶっちゃけ。良ちゃんは「全て聞いた上で送り出してます」と補足した。

MCの田村淳が「不安になんないの？スキーで雪山で」と聞くと「9個下なんで…」とタジタジ。「島耕作とか読んでたらこんな愛もあるんだと。（自身が）家を空けることが多いので行ってらっしゃいみたいな」と訴えていた。