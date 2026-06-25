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　◇ラグビーリポビタンDチャレンジカップ2026　ジャパン・フィフティーン―マオリ・オールブラックス（2026年6月27日　愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

　日本ラグビー協会は25日、27日のマオリ・オールブラックス戦に臨むジャパン・フィフティーンの登録メンバー23人を発表し、今季はスーパーラグビー・パシフィックでプレーしたHO原田衛（BL東京）は先発に選ばれ、ニール・ハットリー・ヘッドコーチ代行とともにオンライン会見に臨んだ。

　ゲーム主将を務める原田が、公式戦で先発するのは昨年7月12日のウェールズ戦以来、約1年ぶり。昨秋はケガの影響で代表活動に参加できず、今季所属したモアナ・パシフィカでも一度も先発機会がなかったためで、「まずは勝つことが最優先事項。個人としては久しぶりの先発なので、体を張ってチームに貢献できるようにしたい」と意気込んだ。

　それでも1シーズンの海外武者修行は、来年に迫ったW杯オーストラリア大会の2潘候補をたくましく成長させた。サモアやトンガをルーツに持つ同僚との日々の練習でもまれ、体重も2キロ増えるなどフィジカルが成長。相手チームにはスーパーラグビーで戦った選手も多いだけに、「タフな試合になる。スタンドオフはクルセイダーズでも凄くいいプレーをしていた。スキルも持っているので、注意したい」と警戒した。

　ノンキャップが11人、現役大学生が4人と、若手も多いチームをまとめる主将としても重責を負う原田。自身も久しぶりの先発に「凄く緊張している」と話したが、「若い選手がたくさんいる中で、緊張しないよう、力を出せるようにサポートできればと思う」と約束した。

　▽ジャパン・フィフティーン登録メンバー

　1　岡部　崇人（横浜）

◎2　原田　衛（BL東京）

　3　竹内　柊平（東京SG）

　4　エセイ・ハアンガナ（埼玉）

　5　マイケル・ストーバーグ（BL東京）

　6　下川　甲嗣（東京SG）

　7　ティエナン・コストリー（神戸）

　8　ワイサケ・ララトゥブア（神戸）

　9　北條　拓郎（三重）

　10　伊藤　龍之介（明大）

　11　イノケ・ブルア（神戸）

　12　李　智寿（朝鮮大学校）

　13　ディラン・ライリー（埼玉）

　14　植田　和磨（神戸）

○15　松永　拓朗（BL東京）

　16　佐藤　健次（埼玉）

　17　大塚　壮二郎（関学大）

　18　イジー・ソード（東京ベイ）

　19　武内　慎（浦安）

　20　アセリ・マシヴォウ（三重）

　21　渡辺　晴斗（近大）

　22　サム・グリーン（静岡）

　23　メイン　平（BR東京）

　※◎は主将、○は副将