【ラグビー日本代表】約1年ぶり先発のHO原田「勝つことが最優先」27日マオリABs戦
◇ラグビーリポビタンDチャレンジカップ2026 ジャパン・フィフティーン―マオリ・オールブラックス（2026年6月27日 愛知・パロマ瑞穂スタジアム）
日本ラグビー協会は25日、27日のマオリ・オールブラックス戦に臨むジャパン・フィフティーンの登録メンバー23人を発表し、今季はスーパーラグビー・パシフィックでプレーしたHO原田衛（BL東京）は先発に選ばれ、ニール・ハットリー・ヘッドコーチ代行とともにオンライン会見に臨んだ。
ゲーム主将を務める原田が、公式戦で先発するのは昨年7月12日のウェールズ戦以来、約1年ぶり。昨秋はケガの影響で代表活動に参加できず、今季所属したモアナ・パシフィカでも一度も先発機会がなかったためで、「まずは勝つことが最優先事項。個人としては久しぶりの先発なので、体を張ってチームに貢献できるようにしたい」と意気込んだ。
それでも1シーズンの海外武者修行は、来年に迫ったW杯オーストラリア大会の2潘候補をたくましく成長させた。サモアやトンガをルーツに持つ同僚との日々の練習でもまれ、体重も2キロ増えるなどフィジカルが成長。相手チームにはスーパーラグビーで戦った選手も多いだけに、「タフな試合になる。スタンドオフはクルセイダーズでも凄くいいプレーをしていた。スキルも持っているので、注意したい」と警戒した。
ノンキャップが11人、現役大学生が4人と、若手も多いチームをまとめる主将としても重責を負う原田。自身も久しぶりの先発に「凄く緊張している」と話したが、「若い選手がたくさんいる中で、緊張しないよう、力を出せるようにサポートできればと思う」と約束した。
▽ジャパン・フィフティーン登録メンバー
1 岡部 崇人（横浜）
◎2 原田 衛（BL東京）
3 竹内 柊平（東京SG）
4 エセイ・ハアンガナ（埼玉）
5 マイケル・ストーバーグ（BL東京）
6 下川 甲嗣（東京SG）
7 ティエナン・コストリー（神戸）
8 ワイサケ・ララトゥブア（神戸）
9 北條 拓郎（三重）
10 伊藤 龍之介（明大）
11 イノケ・ブルア（神戸）
12 李 智寿（朝鮮大学校）
13 ディラン・ライリー（埼玉）
14 植田 和磨（神戸）
○15 松永 拓朗（BL東京）
16 佐藤 健次（埼玉）
17 大塚 壮二郎（関学大）
18 イジー・ソード（東京ベイ）
19 武内 慎（浦安）
20 アセリ・マシヴォウ（三重）
21 渡辺 晴斗（近大）
22 サム・グリーン（静岡）
23 メイン 平（BR東京）
※◎は主将、○は副将