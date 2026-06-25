◇ラグビーリポビタンDチャレンジカップ2026 ジャパン・フィフティーン―マオリ・オールブラックス（2026年6月27日 愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

日本ラグビー協会は25日、27日のマオリ・オールブラックス戦に臨むジャパン・フィフティーンの登録メンバー23人を発表し、今季はスーパーラグビー・パシフィックでプレーしたHO原田衛（BL東京）は先発に選ばれ、ニール・ハットリー・ヘッドコーチ代行とともにオンライン会見に臨んだ。

ゲーム主将を務める原田が、公式戦で先発するのは昨年7月12日のウェールズ戦以来、約1年ぶり。昨秋はケガの影響で代表活動に参加できず、今季所属したモアナ・パシフィカでも一度も先発機会がなかったためで、「まずは勝つことが最優先事項。個人としては久しぶりの先発なので、体を張ってチームに貢献できるようにしたい」と意気込んだ。

それでも1シーズンの海外武者修行は、来年に迫ったW杯オーストラリア大会の2潘候補をたくましく成長させた。サモアやトンガをルーツに持つ同僚との日々の練習でもまれ、体重も2キロ増えるなどフィジカルが成長。相手チームにはスーパーラグビーで戦った選手も多いだけに、「タフな試合になる。スタンドオフはクルセイダーズでも凄くいいプレーをしていた。スキルも持っているので、注意したい」と警戒した。

ノンキャップが11人、現役大学生が4人と、若手も多いチームをまとめる主将としても重責を負う原田。自身も久しぶりの先発に「凄く緊張している」と話したが、「若い選手がたくさんいる中で、緊張しないよう、力を出せるようにサポートできればと思う」と約束した。

▽ジャパン・フィフティーン登録メンバー

1 岡部 崇人（横浜）

◎2 原田 衛（BL東京）

3 竹内 柊平（東京SG）

4 エセイ・ハアンガナ（埼玉）

5 マイケル・ストーバーグ（BL東京）

6 下川 甲嗣（東京SG）

7 ティエナン・コストリー（神戸）

8 ワイサケ・ララトゥブア（神戸）

9 北條 拓郎（三重）

10 伊藤 龍之介（明大）

11 イノケ・ブルア（神戸）

12 李 智寿（朝鮮大学校）

13 ディラン・ライリー（埼玉）

14 植田 和磨（神戸）

○15 松永 拓朗（BL東京）

16 佐藤 健次（埼玉）

17 大塚 壮二郎（関学大）

18 イジー・ソード（東京ベイ）

19 武内 慎（浦安）

20 アセリ・マシヴォウ（三重）

21 渡辺 晴斗（近大）

22 サム・グリーン（静岡）

23 メイン 平（BR東京）

※◎は主将、○は副将