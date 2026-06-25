USJ、映画「ハリポタ」公開25周年イベント開催 夜間エリア貸切＆キャッスルウォーク復活
【女子旅プレス＝2026/06/25】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、人気エリア「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」にて、映画「ハリー・ポッターと賢者の石」公開25周年を祝うアニバーサリー・イベントを開催。9月1日（火）からの「バック・トゥ・ホグワーツ」を皮切りに、秋から冬にかけて次々と特別なプログラムを実施する。
【写真】USJ「ハリー・ポッター」エリアで特別プログラム
「ハリー・ポッター」の世界でホグワーツ魔法魔術学校の新学期が始まる「9月1日」は、世界中のファンが熱狂的に盛り上がる「バック・トゥ・ホグワーツ」と呼ばれる特別な日。毎年多くのファンが集まる「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」でも特別プログラムを開催する。
9月1日当日、パーククローズ後の同エリアをファン限定で貸し切る「バック・トゥ・ホグワーツ」スペシャル・イベントが開催決定。参加者には特別な“あの招待状”が届く可能性もあり、お気に入りの寮のローブや魔法の杖を身に着けて、映画さながらの魔法界にどっぷりと浸ることができる。なお、貸し切りイベントは事前抽選制で当日券の配布はない。参加者には「百味ビーンズ」オリジナルステッカーの先行配布や、限定デジタルバッジの特典も用意されている。
また、映画の世界を圧倒的クオリティで再現したホグワーツ城内を、自身の足で歩いて巡る人気アトラクション「ホグワーツ・キャッスルウォーク」が、9月1日（火）から2027年1月17日（日）の期間限定で復活する。ダンブルドア校長室を護る巨大なグリフィン像や、おしゃべりな肖像画など、魔法界ならではの壮大な空間を細部までじっくりと堪能できるチャンスだ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
＜『バック・トゥ・ホグワーツ・スペシャル・イベント』概要＞
開催日時：2026年9月1日（火）20:30〜22:00
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【写真】USJ「ハリー・ポッター」エリアで特別プログラム
◆夜の魔法界をファンだけで貸し切る特別イベント
「ハリー・ポッター」の世界でホグワーツ魔法魔術学校の新学期が始まる「9月1日」は、世界中のファンが熱狂的に盛り上がる「バック・トゥ・ホグワーツ」と呼ばれる特別な日。毎年多くのファンが集まる「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」でも特別プログラムを開催する。
◆「ホグワーツ・キャッスルウォーク」が期間限定で復活
また、映画の世界を圧倒的クオリティで再現したホグワーツ城内を、自身の足で歩いて巡る人気アトラクション「ホグワーツ・キャッスルウォーク」が、9月1日（火）から2027年1月17日（日）の期間限定で復活する。ダンブルドア校長室を護る巨大なグリフィン像や、おしゃべりな肖像画など、魔法界ならではの壮大な空間を細部までじっくりと堪能できるチャンスだ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
＜『バック・トゥ・ホグワーツ・スペシャル・イベント』概要＞
開催日時：2026年9月1日（火）20:30〜22:00
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