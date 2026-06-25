双子のママ・中川翔子「ダブル泣き」双子動画に反響「大変だけど可愛すぎる」「2人ともママが大好き」の声
【モデルプレス＝2026/06/25】歌手でタレントの中川翔子が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子が一緒に泣いている様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】双子出産の41歳タレント「大変だけど可愛すぎる」ダブル泣きの双子の姿
中川は「保育園から帰ってくると双子ママにしがみつき登ってきます！ねむいとお腹すいたが重なった時間でダブル泣き！」とつづり、子どもたちが2人とも中川の体にしがみつき、泣いている動画や写真を投稿。「いい子いい子」と中川が優しく声をかけている様子も映し出されている。その後はミルクを飲んで2人とも寝たそうで「尊いねいつの瞬間も今だけなんだね」と母の想いを記している。また、つかまり立ちをする子どもたちの写真なども投稿している。
この投稿に、ファンからは「大変だけど可愛すぎる」「2人ともママが大好き」「泣き声も愛らしい」「元気いっぱい」「よほど眠かったんだね」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の41歳タレント「大変だけど可愛すぎる」ダブル泣きの双子の姿
◆中川翔子、双子の「ダブル泣き」公開
中川は「保育園から帰ってくると双子ママにしがみつき登ってきます！ねむいとお腹すいたが重なった時間でダブル泣き！」とつづり、子どもたちが2人とも中川の体にしがみつき、泣いている動画や写真を投稿。「いい子いい子」と中川が優しく声をかけている様子も映し出されている。その後はミルクを飲んで2人とも寝たそうで「尊いねいつの瞬間も今だけなんだね」と母の想いを記している。また、つかまり立ちをする子どもたちの写真なども投稿している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大変だけど可愛すぎる」「2人ともママが大好き」「泣き声も愛らしい」「元気いっぱい」「よほど眠かったんだね」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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