SUPER EIGHT横山裕、サウナで怪物“汗きりおじさん”に遭遇 マナー違反に困惑「あれはやめてほしいねんな〜」
5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕が25日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系水ドラ★イレブン『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（7月1日スタート、毎週水曜 後11:00）制作発表に登壇した。物語の内容にちなみ、身近に潜む“怪物”の存在を明かした。
【写真】漫画担当の中村氏からもらったという直筆イラストを披露する横山裕
横山は「身近にいる怪物が今いて。僕、週5くらいでサウナに行ってるんですけど、サウナに現れる、勝手にあだ名をつけている。恐ろしい怪物がいて…。汗切りおじさん」と紹介。「サウナで一緒になると8分くらい経つと、手についた汗とかをこうやってバッと切り出すんです。怖くて！いつ俺にかかるんだろう。あれはやめてほしいねんな〜ほんまに」とマナーに苦言を呈した。
「サウナって人間性でますね。マナーを守って入らないとあかん」と困惑。横山自身が「基本坐禅で入るようにしています。12分くらい。そこで覚えたセリフをボソボソ言ったり。周りにいる人にはこわいかも（笑）。12分以内に覚えられなければどんどん延長していく。集中できていいですよ」と独自のセリフ暗記法も明かしていた。
講談社『good!アフタヌーン』で連載中の同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）を実写化。人と群れない一匹狼の刑事・磯貝史郎（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性・黒井ヒナタ（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙（たいじ）していく、怒とうのバディサスペンス。
【写真】漫画担当の中村氏からもらったという直筆イラストを披露する横山裕
横山は「身近にいる怪物が今いて。僕、週5くらいでサウナに行ってるんですけど、サウナに現れる、勝手にあだ名をつけている。恐ろしい怪物がいて…。汗切りおじさん」と紹介。「サウナで一緒になると8分くらい経つと、手についた汗とかをこうやってバッと切り出すんです。怖くて！いつ俺にかかるんだろう。あれはやめてほしいねんな〜ほんまに」とマナーに苦言を呈した。
講談社『good!アフタヌーン』で連載中の同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）を実写化。人と群れない一匹狼の刑事・磯貝史郎（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性・黒井ヒナタ（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙（たいじ）していく、怒とうのバディサスペンス。