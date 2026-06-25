梅雨前線の影響 すでに記録的な大雨に

北上中の台風7号は週末にかけ、本州に上陸する可能性もあります。梅雨前線の影響で、すでに記録的な大雨となっている所もあり、長引く雨に厳重な警戒が必要です。

【写真を見る】【台風情報】台風7号は週末に本州上陸のおそれ…梅雨前線との連続で「長引く大雨」に 気象庁・国交省が合同会見で厳重警戒呼びかけ

【台風情報】台風7号(メーカラー)と台風8号(ヒーゴス)の予想進路図

【CGでみる】雨と風の予想（25日午後10時〜26日午後3時まで）

午後1時すぎの熊本市。道路は冠水し、車はスピードを落として走っています。

記者

「民家裏のがけが崩れ、車と小屋が巻き込まれています」



長崎県佐世保市では、がけ崩れがおきて車などが下敷きに。住民は避難して、けが人はいなかったということです。

大分県豊後大野市でも斜面が崩落。



記者

「午前7時、大牟田市です。雨で道が冠水してしまい、通行止めになっています。奥には車が水没してしまっています」

「あんまり降りすぎるから怖かった」

福岡県大牟田市では道路が冠水し、車が立往生。



車が水没した男性

「現場に向かう最中につまっちゃった。止まったらやばいなと思って、そのままガーっと（走った）。でも止まっちゃった」



けさの福岡市。大雨の中、荷物をビニール袋に入れて歩く人や自転車に乗る人も。



停滞する梅雨前線の影響で、午後3時半現在、佐賀県・長崎県では一部の地域で「レベル4土砂災害危険警報」が出されています。



一時、「レベル4土砂災害危険警報」が発表された大分県日田市では…

避難した人

「あんまり降りすぎるから怖かった」

「台風が来ているでしょう。心配ですね」



【CGでみる】雨と風の予想（25日午後10時〜26日午後3時まで）

日本の南にダブル台風 7号と8号

現在、日本の南には2つの台風があります。

そのうち台風7号は、あす金曜にかけて沖縄・奄美地方に接近し、あさって土曜にかけて速度を速めながら、九州・四国・近畿・東海・関東甲信地方に接近するおそれがあります。



気象庁と国交省は午後2時から合同で会見を行いました。

気象庁予報課 池田徹 主任予報官

「梅雨前線から始まり台風7号が通過するまで、大雨の期間が長くなることが予想されます。大雨の期間が長引くということは総降水量も多くなります。災害の危険度も高まることも予想されます」



気象庁は、土砂災害や暴風に厳重に警戒するよう呼びかけています。



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