【今週末のイベント情報5選】親子で楽しむ防災キャンプ、米軍基地一般開放、都市型音楽フェスも…
物価高でいろいろなものを我慢せざるを得ない状況の中、入場料無料などのお得なイベントを賢く活用すれば、家計に負担をかけず週末を楽しく過ごせるかもしれません。All About編集部がピックアップした“今週末のお得なイベント”を5つ紹介します！
代々木公園イベント広場にて、能登半島地震の復興支援イベント「LOVE FOR NOTO Song of the Earth 東京開催」が開催されます。
能登のおいしいものやすてきなものを楽しめる物産展や、著名人が出品するマーケットのほか、アーティストによるライブなど、楽しみながら支援につながる企画が盛りだくさんです。夕暮れからのキャンドルインスタレーションは、カップ1つ500円の参加が支援活動への寄付になります。
※開催日時：2026年6月27日 11〜20時30分、28日 11〜20時
※料金：入場無料（※キャンドルカップは1つ500円）
※詳細はSONG OF THE EARTHの公式Webサイトをご確認ください。
在日米陸軍キャンプ座間では、米国独立記念祭に伴い基地が一般公開されます。DJやダンスパフォーマンス、フードブースに加え、20時45分からは花火大会も予定されています。アメリカの雰囲気を感じながら家族や友人と楽しめるイベントです。
※開催日時：2026年6月27日 15〜21時（一般入場者入門受付は20時30分まで）
※料金：入場無料
※18歳以上の入場には、指定の身分証明書（有効な運転免許証、マイナンバーカードなど）の提示が必要です。入場前に手荷物検査があります。詳細はキャンプ座間の公式Webサイトをご確認ください。
これまでイベント開催の前例がなかった荒川の千住新橋高架下（千住側）を利用した新しいイベント「千住縁側プロジェクトーハシノシター」が開催されます。ウサギやヒツジなどへのエサやり、ポニーの乗馬体験（限定160名・事前予約制）ができる移動動物園のほか、アート作り体験などのワークショップやキッチンカーの出店も行われます。
※開催日時：2026年6月28日 10〜15時
※料金：参加費無料（※一部有料、事前予約制のコンテンツあり）
※詳細は足立区の公式Webサイトをご確認ください。
「TAKANAWA GATEWAY CITY」を舞台に、音楽・アート・テクノロジーが交わる新しい都市型フェスティバル「NU Festival」が開催。国内外の気鋭アーティストによる最先端のライブやアート展示が行われます。「高輪ゲートウェイ駅 南改札外3Fテラス」での「NU Station」や、駅前の「Gateway Park」での「NU Park」プログラムは入場無料で楽しむことができます。
※開催期間：2026年6月26〜28日（プログラムにより実施時間は異なります）
※料金： 参加費無料（高輪ゲートウェイ駅 南改札外3Fテラス、Gateway Parkプログラム ※その他プログラムは有料）
※詳細は高輪ゲートウェイシティの公式Webサイトをご確認ください。
西大井六丁目ふれあい広場にて、“楽しみながら学ぶ防災”をテーマとした体験型イベント「しながわサバイバルキャンプ」が開催されます。一般社団法人72時間サバイバル教育協会の監修のもと、火起こし、水のろ過、マンホールトイレ設営など、災害時に役立つ実践的なワークショップを親子で体験できます。防災を自分事として考えるきっかけになるイベントです。
※開催日時：2026年6月28日 10〜16時
※料金：参加費無料
※参加は事前申込制です。詳細は公益社団法人東京青年会議所の公式情報（プレスリリース）をご確認ください。
※紹介したイベントの内容や実施時間は、天候などの都合により変更・中止となる場合があります。お出掛けの際は、事前に各公式Webサイトをご確認ください。
(文:All About 編集部)
1：「LOVE FOR NOTO 2026」
代々木公園イベント広場にて、能登半島地震の復興支援イベント「LOVE FOR NOTO Song of the Earth 東京開催」が開催されます。
※開催日時：2026年6月27日 11〜20時30分、28日 11〜20時
※料金：入場無料（※キャンドルカップは1つ500円）
※詳細はSONG OF THE EARTHの公式Webサイトをご確認ください。
2：「在日米陸軍キャンプ座間 米国独立記念祭」
在日米陸軍キャンプ座間では、米国独立記念祭に伴い基地が一般公開されます。DJやダンスパフォーマンス、フードブースに加え、20時45分からは花火大会も予定されています。アメリカの雰囲気を感じながら家族や友人と楽しめるイベントです。
※開催日時：2026年6月27日 15〜21時（一般入場者入門受付は20時30分まで）
※料金：入場無料
※18歳以上の入場には、指定の身分証明書（有効な運転免許証、マイナンバーカードなど）の提示が必要です。入場前に手荷物検査があります。詳細はキャンプ座間の公式Webサイトをご確認ください。
3：「千住縁側プロジェクト―ハシノシタ―」
これまでイベント開催の前例がなかった荒川の千住新橋高架下（千住側）を利用した新しいイベント「千住縁側プロジェクトーハシノシター」が開催されます。ウサギやヒツジなどへのエサやり、ポニーの乗馬体験（限定160名・事前予約制）ができる移動動物園のほか、アート作り体験などのワークショップやキッチンカーの出店も行われます。
※開催日時：2026年6月28日 10〜15時
※料金：参加費無料（※一部有料、事前予約制のコンテンツあり）
※詳細は足立区の公式Webサイトをご確認ください。
4：「NU Festival 2026」
「TAKANAWA GATEWAY CITY」を舞台に、音楽・アート・テクノロジーが交わる新しい都市型フェスティバル「NU Festival」が開催。国内外の気鋭アーティストによる最先端のライブやアート展示が行われます。「高輪ゲートウェイ駅 南改札外3Fテラス」での「NU Station」や、駅前の「Gateway Park」での「NU Park」プログラムは入場無料で楽しむことができます。
※開催期間：2026年6月26〜28日（プログラムにより実施時間は異なります）
※料金： 参加費無料（高輪ゲートウェイ駅 南改札外3Fテラス、Gateway Parkプログラム ※その他プログラムは有料）
※詳細は高輪ゲートウェイシティの公式Webサイトをご確認ください。
5：「しながわサバイバルキャンプ」
西大井六丁目ふれあい広場にて、“楽しみながら学ぶ防災”をテーマとした体験型イベント「しながわサバイバルキャンプ」が開催されます。一般社団法人72時間サバイバル教育協会の監修のもと、火起こし、水のろ過、マンホールトイレ設営など、災害時に役立つ実践的なワークショップを親子で体験できます。防災を自分事として考えるきっかけになるイベントです。
※開催日時：2026年6月28日 10〜16時
※料金：参加費無料
※参加は事前申込制です。詳細は公益社団法人東京青年会議所の公式情報（プレスリリース）をご確認ください。
※紹介したイベントの内容や実施時間は、天候などの都合により変更・中止となる場合があります。お出掛けの際は、事前に各公式Webサイトをご確認ください。
(文:All About 編集部)