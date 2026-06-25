【今週末のキャンペーン情報5選】くら寿司中とろ110円、ジョイフル半額、高島屋クリアランスセール…
物価高の中、せっかく買い物をするならお得に済ませたいもの。クーポンやキャンペーンをうまく活用すれば、買い物を楽しみながら家計を守ることができるかもしれません。All About編集部がピックアップした“今週末のキャンペーン情報”を5つ紹介します！
ファミリーレストラン「ジョイフル」では、公式アプリ会員限定で対象のキッズメニューが期間中何度でも半額になるキャンペーンを実施します。 「キッズハンバーグプレート」や「キッズカレープレート」など5品が対象で、テイクアウト可能な商品もあります。
※開催期間：2026年6月26日15時〜29日15時
※クーポン1回の提示で何個でも注文可能ですが、小学生以下に限ります。対象商品のほかに単品299円（税込328円）以上の商品の注文が必要です。詳細はジョイフルの公式Webサイトをご確認ください。
高島屋各店にて、夏のアイテムがお得になる「2026 タカシマヤ サマークリアランス SALE」がスタートします。ECサイトの高島屋オンラインストアでは6月17日午前10時より「夏の福袋」、ファッションスクエアでは6月26日午前0時より「クリアランスセール」も実施されます。
※開催期間：2026年6月26日〜7月7日
※ブランドによりスタート日が異なる場合や、一部除外品があります。詳しくは高島屋の公式Webサイトや売場係員にご確認ください。
東京ソラマチでは、参加ショップにて対象商品が最大70%OFFになる「夏空バーゲン」を開催します。人気のファッションアイテムからアクセサリー・ライフスタイル雑貨まで、夏のトレンド商品が大幅プライスダウンとなるチャンスです。
※開催期間：2026年6月26日〜7月31日
※詳細は東京ソラマチの公式Webサイトをご確認ください。
西武・そごう各店にて、「西武夏市・そごう夏市 〜夏のクリアランスセール〜」が開催されます。対象商品が通常価格から20〜30％OFFになるほか、「夏のごちそう大市」や、クラブ・オン／ミレニアム会員限定の「夏のプラスポイントフェア＋2％」なども同時に行われます。
※開催期間：2026年6月26日〜7月7日
※西武池袋本店では開催されません。一部条件あり。詳細は西武・そごうの公式Webサイトをご確認ください。
全国のくら寿司にて、スタミナ補給にぴったりのウナギやマグロを使ったメニューが登場する「うなぎとまぐろ」フェアが開催されます。人気商品の「熟成中とろ（一貫）」が全店同一の特別価格110円（税込）で提供されるほか、ぜいたくな「【浜名湖産】特上うなぎ（一貫）」や、かき氷をトッピングした「スノーマウンテン旨辛冷麺」などが期間・数量限定で楽しめます。
※開催期間：2026年6月26日〜（商品により販売期間が異なります）
※店舗により価格は異なります。一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります。詳細はくら寿司の公式Webサイトをご確認ください。
(文:All About 編集部)
1：ジョイフル
ファミリーレストラン「ジョイフル」では、公式アプリ会員限定で対象のキッズメニューが期間中何度でも半額になるキャンペーンを実施します。 「キッズハンバーグプレート」や「キッズカレープレート」など5品が対象で、テイクアウト可能な商品もあります。
※クーポン1回の提示で何個でも注文可能ですが、小学生以下に限ります。対象商品のほかに単品299円（税込328円）以上の商品の注文が必要です。詳細はジョイフルの公式Webサイトをご確認ください。
2：高島屋
高島屋各店にて、夏のアイテムがお得になる「2026 タカシマヤ サマークリアランス SALE」がスタートします。ECサイトの高島屋オンラインストアでは6月17日午前10時より「夏の福袋」、ファッションスクエアでは6月26日午前0時より「クリアランスセール」も実施されます。
※開催期間：2026年6月26日〜7月7日
※ブランドによりスタート日が異なる場合や、一部除外品があります。詳しくは高島屋の公式Webサイトや売場係員にご確認ください。
3：東京ソラマチ
東京ソラマチでは、参加ショップにて対象商品が最大70%OFFになる「夏空バーゲン」を開催します。人気のファッションアイテムからアクセサリー・ライフスタイル雑貨まで、夏のトレンド商品が大幅プライスダウンとなるチャンスです。
※開催期間：2026年6月26日〜7月31日
※詳細は東京ソラマチの公式Webサイトをご確認ください。
4：西武・そごう
西武・そごう各店にて、「西武夏市・そごう夏市 〜夏のクリアランスセール〜」が開催されます。対象商品が通常価格から20〜30％OFFになるほか、「夏のごちそう大市」や、クラブ・オン／ミレニアム会員限定の「夏のプラスポイントフェア＋2％」なども同時に行われます。
※開催期間：2026年6月26日〜7月7日
※西武池袋本店では開催されません。一部条件あり。詳細は西武・そごうの公式Webサイトをご確認ください。
5：くら寿司
全国のくら寿司にて、スタミナ補給にぴったりのウナギやマグロを使ったメニューが登場する「うなぎとまぐろ」フェアが開催されます。人気商品の「熟成中とろ（一貫）」が全店同一の特別価格110円（税込）で提供されるほか、ぜいたくな「【浜名湖産】特上うなぎ（一貫）」や、かき氷をトッピングした「スノーマウンテン旨辛冷麺」などが期間・数量限定で楽しめます。
※開催期間：2026年6月26日〜（商品により販売期間が異なります）
※店舗により価格は異なります。一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります。詳細はくら寿司の公式Webサイトをご確認ください。
(文:All About 編集部)