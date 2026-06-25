「コレ大丈夫？」吉野家、ドラクエとのコラボ発表も心配の声「めっちゃ混みそう」「転売ヤー涙目ｗ」
吉野家公式X（旧Twitter）は6月24日に投稿を更新。人気ゲーム『ドラゴンクエストウォーク』とのコラボキャンペーンを発表しました。
【画像】吉野家が『ドラゴンクエストウォーク』とコラボ
スライムなどをモチーフにしたかわいいオリジナルフィギュアがラインアップされています。全8種類あり、第1弾と第2弾で分かれているようです。ファンの心をくすぐる仕上がりとなっています。
期間は第1弾が7月2日10時〜15日20時まで、第2弾が16日10時〜29日20時までです。また、今回の投稿に続けるかたちで「なんと ここには すべての じょうほうが しるされていた！」とつづり、キャンペーンの特設Webサイトへの誘導も。詳細が気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】吉野家が『ドラゴンクエストウォーク』とコラボ
「冒険者応援キャンペーン」同アカウントは「よしのやで ぼうけんを はじめますか？ ▶はい いいえ #吉野家ドラクエウォーク」とつづり、画像を2枚載せています。吉野家と同ゲームがコラボレーションした「冒険者応援キャンペーン」の告知ビジュアルです。
「えー…ほしい…」コメントでは「ちゃんと転売対策されてた」「テイクアウト無しで転売ヤー涙目ｗ」「毎度購買意欲を刺激すんの上手いよなぁw」と称賛の声や、「フィギュアコンプ目指して頑張ります！！」「吉野家食べたことないんだけど、美味しいの？」「えー…ほしい…けど吉野家行ったことなくてちょっとこわい笑」といった声などが寄せられました。一方で、「めっちゃ混みそう、、、」「コレ大丈夫？」「これはまた殺到しそうな……」と心配する声も。
期間は第1弾が7月2日10時〜15日20時まで、第2弾が16日10時〜29日20時までです。また、今回の投稿に続けるかたちで「なんと ここには すべての じょうほうが しるされていた！」とつづり、キャンペーンの特設Webサイトへの誘導も。詳細が気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:All About ニュース編集部)