お笑いタレントの餅田コシヒカリさんは6月24日、自身のInstagramを更新。ロケで訪れた飲食店での豪快な食事シーンを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：餅田コシヒカリさん公式Instagramより）

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お笑いタレントの餅田コシヒカリさんは6月24日、自身のInstagramを更新。ロケで訪れた飲食店での豪快な食事シーンを公開しました。

【写真】餅田コシヒカリ＆かなでの豪快食事ショット

豪快な食事ショット

餅田さんは「3時のヒロインかなでさんと　Nスタで初めてロケいきました」とつづり、4枚の写真を公開。番組の企画で、お笑いトリオ・3時のヒロインのかなでさんと共に、おいしそうな料理を豪快に頬張る様子などが収められています。3枚目のアップショットでは、チーズとソースがたっぷりとかかったハンバーグや大盛りのご飯など、餅田さんが食べたメニューを近くで見ることができます。

投稿では「千葉にあるチキボン亭さんは　店主のロッケンロールと食への貪欲さとお客さんへの愛で　成り立っているお店でした…」と紹介。「もう一度食べたい…ハンバーグ　飲める肉は世の中いくらでもあるけど、　このチーズも飲めるのが食いしん坊ポイント高め」と、お店への愛をつづりました。

コメントでは「めっちゃ美味しそうやん　あたしもまざりたーい」「2人とも頼もしいです」「凄い　美味しそう」「かなでさんとのお食事楽しそう お二人大好き」「唐揚げとハンバーグは無敵ですね」などの声が寄せられています。

『Nスタ』公式も紹介

23日、ニュース番組『Nスタ』（TBS系）の公式Instagramも、「人気のおかず対決 【からあげvsハンバーグ】」とつづり、餅田さんとかなでさんのロケの様子を紹介しました。気になった人はぜひチェックしてみてください。(文:五六七 八千代)