「2人とも頼もしい」餅田コシヒカリ、女性芸人と豪快な食べっぷり披露！ 「凄い」「めっちゃ美味しそう」
お笑いタレントの餅田コシヒカリさんは6月24日、自身のInstagramを更新。ロケで訪れた飲食店での豪快な食事シーンを公開しました。
【写真】餅田コシヒカリ＆かなでの豪快食事ショット
投稿では「千葉にあるチキボン亭さんは 店主のロッケンロールと食への貪欲さとお客さんへの愛で 成り立っているお店でした…」と紹介。「もう一度食べたい…ハンバーグ 飲める肉は世の中いくらでもあるけど、 このチーズも飲めるのが食いしん坊ポイント高め」と、お店への愛をつづりました。
コメントでは「めっちゃ美味しそうやん あたしもまざりたーい」「2人とも頼もしいです」「凄い 美味しそう」「かなでさんとのお食事楽しそう お二人大好き」「唐揚げとハンバーグは無敵ですね」などの声が寄せられています。
【写真】餅田コシヒカリ＆かなでの豪快食事ショット
豪快な食事ショット餅田さんは「3時のヒロインかなでさんと Nスタで初めてロケいきました」とつづり、4枚の写真を公開。番組の企画で、お笑いトリオ・3時のヒロインのかなでさんと共に、おいしそうな料理を豪快に頬張る様子などが収められています。3枚目のアップショットでは、チーズとソースがたっぷりとかかったハンバーグや大盛りのご飯など、餅田さんが食べたメニューを近くで見ることができます。
コメントでは「めっちゃ美味しそうやん あたしもまざりたーい」「2人とも頼もしいです」「凄い 美味しそう」「かなでさんとのお食事楽しそう お二人大好き」「唐揚げとハンバーグは無敵ですね」などの声が寄せられています。