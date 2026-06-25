Plastic Treeが、ビクター移籍後にリリースした全MVをYouTubeにてフルサイズで一挙公開した。

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同バンドは、メジャーデビュー30周年を迎える2027年までの約3年間をかけて、これまでにリリースしたアルバムタイトルを表題に掲げ、バンドの足跡を辿る『Plastic Tree Phylogenetic Tree Live/Tour 2025-2027』を開催中。本日6月25日にメジャーデビュー29年目を迎えたことに合わせ、過去のMVがYouTubeで公開されることとなった。

2012年2月29日にビクター移籍第1弾シングルとしてリリースされた「静脈」以降、すでにフル公開されている「痣花」「ざわめき」「メルヘン」を除く17曲のMVが、フルサイズで一挙公開されている。公開されたのは「静脈」「くちづけ」「シオン」「ピアノブラック」「瞳孔」「影絵」「マイム」「スロウ」「落花」「サイレントノイズ」「念力」「雨宙遊泳」「遠国」「インサイドアウト」「灯火」「潜像」「C.C.C.」の17曲だ。

なお、現在開催中のツアーの続編『Plastic Tree Phylogenetic Tree Tour Act.4』が、9月から全国10公演で開催。今週末となる6月28日には、『Plastic Tree Phylogenetic Tree Tour Act.3 -a piece of “剥製”-』の最終公演が東京 EX THEATER ROPPONGIにて行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）