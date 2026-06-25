Spartyは、パーソナライズヘアケアブランド『MEDULLA』とVTuberグループ「にじさんじ」とのコラボレーション企画を実施することを発表した。

【画像あり】年間プログラム申し込みでオリジナルデザインのブラシに キャンペーン内容

本企画は『MEDULLA』8周年を記念したもので、にじさんじ所属ライバー11名が出演するYouTubeライブ配信「格付けバトル！真の一流は誰だ！？ にじMEDULLA王決定戦」を全3回にわたって実施する。あわせて、配信を記念したコラボ限定商品「8th Anniversary Box」を数量限定で発売する。

配信は3チームに分かれて行われる。「Team “MOON”」は6月25日21時より四季凪アキラの公式チャンネルにて配信され、榊ネス、四季凪アキラ、魁星、セラフ・ダズルガーデンが出演する。「Team “SUN”」は7月6日20時より渡会雲雀の公式チャンネルにて配信され、渡会雲雀、北見遊征、風楽奏斗が出演。最終回は7月9日21時よりローレン・イロアスの公式チャンネルにて配信され、甲斐田晴、叶、星川サラ、ローレン・イロアスが出演する。

各配信ごとに、出演ライバーがおすすめする香りをモチーフにしたカラーの限定ノベルティをセットにした特別セットを販売する。セット内容はオーダーメイドシャンプー・リペア、ハイパーリンクセラム、スカルプリフトブラシシルク＋、ヒートシルキーブラシ（年間プログラムのみ／今回限定のオリジナルデザイン）、ヘッドスパリフト（年間プログラムのみ）となっている。販売は先着順で、なくなり次第終了となる。

キャンペーン限定特典として、全員にオーダーメイドシャンプー・リペアお届け時に、8周年記念の限定オリジナルデザインBOXが提供される。さらに年間プログラム申込者には、合計23,000円相当の美容デバイスを初回セットでお届けする。8周年限定デザインの「ヒートシルキーブラシ」は、スマートフォンとほぼ同じ約216gの軽さを実現したブラシ型アイロンで、頭皮マッサージャー「ヘッドスパリフト」も同梱される。

あわせて、各ライブ配信に先駆けたSNS投稿キャンペーンも実施される。MEDULLA公式X（@MEDULLA_jp）をフォローし、ハッシュタグ「#にじメデュラ王決定戦」と「#メデュラ王は○○（ライバー名）」の2つをつけて投稿することで応募が可能。“にじメデュラ王”を当てた応募者の中から抽選で各回10名、計30名に「ハイパーリンクセラム」をプレゼントする。応募期間は各ライブ配信の前日から配信開始前までとなる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）