ロックスター・ゲームスは、『グランド・セフト・オート VI』および『グランド・セフト・オート VI：アルティメット・エディション』のプレオーダーを、6月25日真夜中（現地時間）より開始することを発表した。

（関連：【画像】限定版や早期購入特典で付いてくるゲーム内アイテムたち）

『グランド・セフト・オート VI』は、シリーズ史上最大の規模と没入感の進化を遂げたシングルプレイヤー体験を提供する最新作。PlayStation 5およびXbox Series X|S向けに、11月19日に発売される。

『グランド・セフト・オート VI：アルティメット・エディション』は、主人公ジェイソンとルシアの物語を彩るプレミアムな乗り物、武器、アパレル、行く先々で巻き起こるアクションを詰め込んだ限定コレクションとなる。

あわせて、「スタンダード・エディション」および「アルティメット・エディション」を11月20日より前にプレオーダーおよび購入したすべてのユーザーに対し、早期購入特典として「ヴィンテージ・バイスシティパック」が提供される。ネオンが最もまばゆく輝いていた時代を再現するアイテムのコレクションだという。

また、デジタル版をプレオーダーしたユーザーは、11月19日の発売日に確実にプレイできるよう、11月12日からプリロードが可能となる。ダウンロードコードが同梱されるパッケージ版も、11月12日からプリロードのサポートが開始される予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）