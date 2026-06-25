25日午前7時半ごろに、岩手県沖で発生した最大震度6強の地震で、愛知県でも震度1の揺れを観測しました。東海地方への影響は…

【写真を見る】｢すごく大きく揺れて…｣ 青森で最大震度6強 名古屋市東区･北区･瑞穂区などでも震度1 【地震情報】

午前7時半ごろに、岩手県沖で発生した地震は震源の深さは44キロ、地震の規模を示すマグニチュードは暫定値で7.2。青森県階上町で震度6強を観測しましたが、この地震による津波はありませんでした。

東海地方では名古屋市東区、北区、瑞穂区、愛知県刈谷市、大府市などで震度1を観測。

家を出ようとしたときに…「すごく大きく揺れて」

こうした中、25日午前10時半ごろ、県営名古屋空港には青森県に向かう人が…

（青森へ旅行）

「ちょっと心配した」

「飛行機は通常通り、ホテルも異常なし」

また、娘の誕生日を祝うため25日、青森県から名古屋を訪れたという女性は…



（青森・弘前市から）

「荷物を準備して『これから出ようか』という時に、急にテレビで緊急地震速報が流れて、すごく大きく揺れて…ずっと揺れている感じがした」

県営名古屋空港では、25日午前の青森空港への発着便2便に遅れが出ましたが、その後は通常通り運航しています。