無印良品、身長150センチ前後“小柄スタッフ”の夏コーデ紹介 低身長向け着こなし術に反響
良品計画が運営する「無印良品」が24日、公式インスタグラムを更新。無印アイテムを使った“小柄スタッフ”による夏の着こなしを紹介し、低身長向けの“おすすめ”コーディネートを紹介した。
【写真】無印良品が紹介する身長150cm前後“低身長向け”の着こなし術
投稿には148センチ〜154センチのスタッフが登場し、それぞれの体型に合わせた夏らしい着こなしを披露。通気性に優れた“風を通す”シリーズのブラウスやワンピース、涼しげな撥水加工のパンツ、バッグなど、機能性とファッション性を重視したさまざまな着こなしがラインナップされている。
トップスやボトムスはもちろんのことながら、ファッション小物まですべて無印良品アイテムを使ったコーディネートで、「ぜひ、お買い物の参考にしてみてください」と呼びかけた。
【写真】無印良品が紹介する身長150cm前後“低身長向け”の着こなし術
投稿には148センチ〜154センチのスタッフが登場し、それぞれの体型に合わせた夏らしい着こなしを披露。通気性に優れた“風を通す”シリーズのブラウスやワンピース、涼しげな撥水加工のパンツ、バッグなど、機能性とファッション性を重視したさまざまな着こなしがラインナップされている。
トップスやボトムスはもちろんのことながら、ファッション小物まですべて無印良品アイテムを使ったコーディネートで、「ぜひ、お買い物の参考にしてみてください」と呼びかけた。