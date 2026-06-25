横山裕、芸能人生の始まりは村上信五とクリスマスに“待ち合わせ”「ロマンティックに言いました」
5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕が25日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系水ドラ★イレブン『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（7月1日スタート、毎週水曜 後11：00）制作発表に登壇した。タイトルにちなみ、印象的な“待ち合わせ”について紹介した。
【写真】サウナで遭遇した妖怪汗切りおじさんを再現する横山裕
最近では「NBAのステフィン・カリー選手」との対面にテンションが上がったという横山は「リモートで取材させてもらってめちゃくちゃうれしかった。一生の思い出」と回想。
さらに「あと、あれ待ち合わせやったんかなと思ったのはうちのメンバーの村上（信五）。オーディションの日がクリスマスだったんです。特別な日やったんだなと、改めて。僕と村上は芸能界30周年なんですよ。だからあれは待ち合わせやったんかな。後付けかもわからないですけど思います」としみじみ。司会から「ロマンティックですね」と言われると「ロマンティックに言いました」と照れ笑いしていた。
講談社『good!アフタヌーン』で連載中の同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）を実写化。人と群れない一匹狼の刑事・磯貝史郎（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性・黒井ヒナタ（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙（たいじ）していく、怒とうのバディサスペンス。
【写真】サウナで遭遇した妖怪汗切りおじさんを再現する横山裕
最近では「NBAのステフィン・カリー選手」との対面にテンションが上がったという横山は「リモートで取材させてもらってめちゃくちゃうれしかった。一生の思い出」と回想。
講談社『good!アフタヌーン』で連載中の同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）を実写化。人と群れない一匹狼の刑事・磯貝史郎（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性・黒井ヒナタ（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙（たいじ）していく、怒とうのバディサスペンス。