SUPER EIGHT横山裕、6度目の刑事役で「9ヶ月犯人を追ってる」
5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕が25日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系水ドラ★イレブン『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（7月1日スタート、毎週水曜 後11:00）制作発表に登壇した。同局連ドラ初主演、6度目の刑事役となる横山は「9ヶ月犯人を追ってるんです。犯人っているんですね」と苦笑した。
【写真】サウナで遭遇した妖怪汗切りおじさんを再現する横山裕
講談社『good!アフタヌーン』で連載中の同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）を実写化。人と群れない一匹狼の刑事・磯貝史郎（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性・黒井ヒナタ（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙（たいじ）していく、怒とうのバディサスペンス。
一方、「また新しいドラマを作れてるんじゃないか」と自信をみせる横山。司会のカンテレ・関純子アナが刑事ぶりを褒めると「所作みたいなものは学んでいるので、監督からなんとなくこうしたほうがいいもんなじゃないかと話しています」とこだわりも。
黒の革ジャンを愛用する磯貝だが「去年の夏、めちゃくちゃ暑かったんです。マラソンを走ったり。今年の夏も暑いですね…いつまで革ジャン着てるんだろう」と困惑しつつ、関水は「とってもお似合いです」と絶賛。横山は「…って言うしかないよね」と笑いつつ「あの炎天下を走っていますから、こんなもんじゃないですよ」と得意げだった。
劇中ではアクションも見どころに。関水から「アクションもすぐ覚えてらっしゃる。なんであんなすぐできるんですか？」と驚かれると横山は「やれちゃうんですよね。なんかやれちゃうんです」とドヤ顔。「かっこいいアクションをつけていただいて。磯貝はプロレスが趣味ということでそういったアクションも披露していますね。1話から、バチバチにやってアザができていました。それくらい真剣でしたし、それもドラマの見どころになっています」と達成感を見せていた。
また、漫画担当の中村氏からもらったという直筆イラストをお披露目。横山は「似てますよね？」と見比べながら笑顔を見せ「運命的なものを感じています」とうれしげ。「お二人（伊口氏、中村氏）から太鼓判をいただいたので自信を持って撮影に臨みたいと思います」と力を込めていた。
会見にはこのほか、奥野壮、山崎紘菜が参加した。
【写真】サウナで遭遇した妖怪汗切りおじさんを再現する横山裕
講談社『good!アフタヌーン』で連載中の同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）を実写化。人と群れない一匹狼の刑事・磯貝史郎（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性・黒井ヒナタ（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙（たいじ）していく、怒とうのバディサスペンス。
黒の革ジャンを愛用する磯貝だが「去年の夏、めちゃくちゃ暑かったんです。マラソンを走ったり。今年の夏も暑いですね…いつまで革ジャン着てるんだろう」と困惑しつつ、関水は「とってもお似合いです」と絶賛。横山は「…って言うしかないよね」と笑いつつ「あの炎天下を走っていますから、こんなもんじゃないですよ」と得意げだった。
劇中ではアクションも見どころに。関水から「アクションもすぐ覚えてらっしゃる。なんであんなすぐできるんですか？」と驚かれると横山は「やれちゃうんですよね。なんかやれちゃうんです」とドヤ顔。「かっこいいアクションをつけていただいて。磯貝はプロレスが趣味ということでそういったアクションも披露していますね。1話から、バチバチにやってアザができていました。それくらい真剣でしたし、それもドラマの見どころになっています」と達成感を見せていた。
また、漫画担当の中村氏からもらったという直筆イラストをお披露目。横山は「似てますよね？」と見比べながら笑顔を見せ「運命的なものを感じています」とうれしげ。「お二人（伊口氏、中村氏）から太鼓判をいただいたので自信を持って撮影に臨みたいと思います」と力を込めていた。
会見にはこのほか、奥野壮、山崎紘菜が参加した。