北海道・江別市で大学生が集団暴行を受けて死亡した強盗致死事件で、札幌地裁は川村葉音被告に懲役30年など3人の被告に実刑判決を言い渡しました。

川村葉音被告（21）ら3人はおととし10月、江別市の公園で別の男女3人と共謀し、大学生の長谷知哉さん（当時20）を集団で暴行してキャッシュカードなどを奪い、死亡させた罪に問われています。

札幌地裁は3日、3人の被告に「強盗致死罪が成立する」との中間判断を示し、量刑が争点となっていました。

きょうの判決で札幌地裁は、川村被告に対し「当時16歳の少年に暴行を促し、被害者への暴行をエスカレートさせた。反省の弁は述べているが、真の意味で自らの責任に向き合っているといえない」と指摘。一方で「暴行の頻度はほかの共犯者と比べて限定的」などとして懲役30年を言い渡しました。

また、当時18歳だった男には求刑通り懲役20年、当時16歳の少年には懲役9年以上13年以下の不定期刑を言い渡しました。

来月13日には主犯格とされる当時18歳だった男らの裁判が始まります。