お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが、父親が大和証券の元副会長という生粋のセレブならではの、海外での驚くべきVIP待遇エピソードを明かした。

【映像】ハワイでのVIP待遇

ABEMAのドキュメンタリーシリーズ『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちに密着し、その華やかな日常の裏に隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫るドキュメンタリーシリーズ。モデルの藤井サチ、世界的インフルエンサーのMONAKO、現役医大生でデザイナーのLara、実業家として活躍するうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4名が登場し、禁断のセレブ世界を映し出す。

番組内で、父親が大和証券の副会長を務めていることで知られる松井は、「1回、ハワイに両親が行った時に……」と切り出し、自身は同行していなかったものの、家族が海外を訪れた際のエピソードを披露。現地で父親が突然発熱してハワイに残ることになり、英語が一切喋れない母親だけが先に日本へ帰国しなければならなくなったという。

母親の身を案じた父親が連絡を入れたところ、母親が空港に到着した際のアテンドとして「ホノルル空港の一番偉い人が来てました」と、一般の旅行客とは一線を画す異次元のVIP待遇を受けた裏側を淡々と明かした。この衝撃的な告白にスタジオは大爆笑に包まれていた。