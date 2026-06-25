フジテレビの親会社フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）の株主総会が２５日、東京・台場の同局本社ビルで行われ、役員人事が正式に決定した。同局の清水賢治社長が総会後に取材に応じ、１９９０年放送開始のドラマ「世にも奇妙な物語」などをヒットさせたことで知られる新任の石原隆・代表取締役専務執行役員に期待を寄せた。

清水社長は人事について「コンテンツに対する深い理解、知見が必要。そこを伸ばすために最適な特性を持った方を招いた」と説明。直前まで共同テレビジョン代表取締役社長だった石原氏の名を挙げ「プロデューサーとして数多くの名作を出しており、有名だと思う。彼にはフジテレビでは初めてのチーフコンテンツオフィサー（ＣＣＯ）という名称で、コンテンツの最高責任者としてやってもらう。斬新で先鋭的な企画など、いろいろなチャレンジができると期待している」と語った。

１９８４年にフジテレビに入社した石原氏は、清水社長の１期後輩。同じ編成部に在籍した時期もある。「世にも奇妙な物語」の前身で、８９年に放送された「奇妙な出来事」の頃から企画担当としてクレジットが並んでいる番組もあるだけに「彼の実力はよく分かっている。単にクリエイテイビティーが高いだけでなく、極めて再現性の高い企画の立て方をする。理論的なものをベースに持ちながら、感性も合わさる珍しいタイプ。理屈と感性のバランスが極めて良い」と絶賛した。同局をコンテンツ起点の会社に変える上で「感覚だけだと投資回収の考え方が薄くなる。石原君ならば投資効率も合わせて理論的に考えられる」と総合的に評価した。

石原氏はドラマの企画やバラエティー番組の編成に携わり、「古畑任三郎」（９４〜２００６年）、「王様のレストラン」（９５年）、「やまとなでしこ」（００年）、「ＨＥＲＯ」（０１年）などのヒット作を担当。２５年から共同テレビジョン代表取締役社長を務めていた。