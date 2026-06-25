ＴＢＳの赤荻歩アナウンサーの親子ショットが話題になっている。

２５日までに更新したインスタグラムに「先日とある公園で中学生になった長男と並んだらほとんど同じ身長でした笑 ビックリだわ」と記し、赤荻アナと長男の後ろ姿を披露した。続けて「幼い頃プラレールで一緒に遊び、春には公園で花見をしながら池のザリガニを追いかけ 夏には森の中で蚊に襲われながら昆虫採集をし、時にプールや海で泳ぎ、秋にはどんぐりを拾ったり落ち葉の中に隠れたり 冬にはアイススケートや受験勉強を一緒にしていた長男 あっという間だなぁ、、、頼もしい背中になったものだ、、、これからもたくましく育ってほしいものです」と長男の成長を振り返った。さらに「ふと、私の父も同じ様なことを考えていたのかなぁ、と考える日々。照れくさいけど、今度聴いてみようかな、と思う日々。 でも、やっぱり恥ずかしいな、と思う日々。 父の日を迎えて、父を思う日 体に気をつけて！！ 娘たちも大きくなっていてお風呂上がりに髪の毛を乾かす高さが随分と高くなりました笑」とエピソードを記し、最後は「家族といる時間が父を支えてくれています」と締めた。

この投稿に「赤荻さんの息子さん中学生なんですね！大きいですね！ ほんと成長って早いものです てぇてぇ覚えましたね！赤荻さんも素敵なお父さんですね これからも赤荻さんの活躍を応援してます」「後ろ姿もそっくりです 子供が大きくなるのは早いですね、てぇてぇです」「うわ！左の息子さんまんま赤荻さんじゃん！と思ったらご本人でしたｗｗｗお若い！肩を組ませてくれるなんて良き親子関係ですね。私は反抗期高校生息子にため息しか出ない日々なので羨ましいです」などのコメントが寄せられている。