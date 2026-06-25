世界が注目するサッカー北中米Ｗ杯の開幕式に出演するなど、名実ともに絶好調のガールズグループＢＬＡＣＫＰＩＮＫのＬＩＳＡ（リサ＝２９）だが、私生活では億万長者の恋人フレデリック・アルノー氏（３１）と破局したとの臆測が広まっている。英紙デーリー・メールが２５日伝えた。

フレデリック氏は、世界最大のラグジュアリーコングロマリット、ＬＶＭＨ（モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン）のベルナール・アルノー会長兼最高責任者（ＣＥＯ）の御曹司で、自らも高級ブランド、ロロ・ピアーナ（Ｌｏｒｏ Ｐｉａｎａ）のＣＥＯを務める。米経済誌「フォーブス」によると、フレデリック氏の総資産額は約２０００億ドル（約３２兆円）に上る。

２人の破局説については今年３月、リサの誕生日パーティーにフレデリック氏の姿がなかったことから噂が流れた。それから数か月経った今回、リサは米ファッション誌「ヴァニティ・フェア」最新号で表紙を飾り、ロングインタビューで明かした内容から、「２人はどうやら関係を解消したようだ」とみられている。

インタビューでリサは具体的にこそ語らなかったものの、「過去に誰かを振った（傷つけた）ことはあるか」と尋ねられると、動揺した様子で、「いいえ」と即否定。「むしろ、私がそういう目に遭うことの方が多かった。何度も傷つけられてきた気がする」と答えた。

その後、リサは言葉を詰まらせ、最後まで話すことができなくなったため、インタビュアーは話題を変えることになったという。

メール紙によると、リサとフレデリック氏は２０２２年頃から交際を始めたとされているが、二人は公の場では関係を明かさないよう、常に慎重に振る舞ってきたという。ただ、２０２４年に米マイアミで開催されたタグ・ホイヤーとＦ１とのイベントでは例外的にツーショットで登場し、注目を集めた。