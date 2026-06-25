◆女子プロゴルフツアー アース・モンダミンカップ 第１日（２５日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）

韓国ツアー８勝で、キュートとビューティフルを合わせた造語「キューティフル」の愛称で人気の朴荽径（パク・ヒョンギョン）が４バーディー、２ボギーの２アンダー７０で回り、トップと３打差の好位置でホールアウトした。「心配したほどではなかったけど、雨が降ったので長い一日でした。最終的にはアンダーパーで終わることができて本当に良かった」と振り返った。

「後半はティーショットの感覚が戻ってきた」という初日の１８ホール。難易度が高い１１番で、残り２０８ヤードの第２打を３ウッドでピン左５メートルに運び、スコアを伸ばした。最終１８番パー５では９８ヤードの３打目を「ちょっと右」の２メートルにつけて、バーディーで締めた。

同組で回った菅沼菜々も３アンダーの上位につけた。１週間前に互いのインスタグラムをフォローしあった仲だ。「楽しかった。私の韓国でのあだ名はキューティフルだけど、菜々さんも日本版のキューティフル。すごく人気がある」と笑みが漏れた。

朴のメインスポンサーは韓国の化粧品メーカー「メディヒール」で、キャップの正面に「ＭＥＤＩＨＥＡＬ」の文字が入っている。菅沼から「私、ここの化粧品が大好きで韓国で買ったよ」と話しかけられ「今度おみやげで持ってくるね」と約束した。

会話はその後も盛り上がった。「日本語何かできますか？」との菅沼の質問に対し、朴は「私のショットはゴミです」と茶目っ気たっぷりに応戦。ショットの状態が良くないことを伝えようとした表現を、菅沼に「やばい」と大笑いされたという。

日本デビュー戦となった昨年のワールドレディスサロンパスカップで８位に入り、ソニー日本女子プロ選手権は１４位。今年のＶポイント×ＳＭＢＣレディスも１４位と安定した成績を残している。「今日は正確性に欠けていたけど、明日はショートゲームに集中しながら自分らしいプレーを実現していきたい」。好発進を生かし、日本での初優勝を狙う。