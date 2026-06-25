週末にかけて鹿児島県内に接近するおそれがある台風7号。前回の台風6号で被害があった奄美市のパッションフルーツ農家ではさらなる被害に警戒しています。

奄美市のパッションフルーツ農家です。台風7号の接近に備え急ピッチで収穫作業を進めていました。

台風6号の影響で…約3割が落果

この農家では、先月下旬から収穫が始まりましたが今月2日に台風6号が接近。

強風でビニールハウスが倒壊するのを防ごうと、ビニールを外した結果、およそ3割の実が落ちました。

さらに、雨に打たれて実が傷んだためこれまでに200万円ほどの被害が出ているということです。

（パッションフルーツ農家 山越織江さん）「1トン近くもしかしたら出荷できないものが出てしまった」

台風7号の接近に備え 早めに収穫

残った実を早めに収穫し、台風7号の接近に備えていました。

（パッションフルーツ農家 山越織江さん）「結構きつい。通常の作業に加えて台風対策が入ってくる、体力的にも精神的にもきつい、客からの予約が全部出し切れるのか」

26日にも最接近する見込みの台風7号。山越さんは、最新の進路情報を確認しながらハウスのビニールを外すかどうか見極めることにしています。

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