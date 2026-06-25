先月から、エンジントラブルで運休が続く奄美航路の「フェリーあまみ」について、運航会社は25日、復旧には最低でも1か月以上かかるとの見通しを明らかにしました。

鹿児島市と喜界島、奄美大島、徳之島を結ぶ「フェリーあまみ」は、先月16日、奄美大島の名瀬港から古仁屋港に向かう途中、発電機の異常で2基あるエンジンが一時、全て停止しました。

復旧したエンジン1基で鹿児島港に…

その後、エンジンを再起動し、復旧したエンジン1基で、鹿児島港に引き返しました。

当時、フェリーあまみには、乗客・乗員あわせて17人が乗っていましたが、けが人などはいませんでした。

『エンジン軸』に不具合か

フェリーを運航する奄美海運によりますと、故障したエンジンを点検したメーカーからは、「『エンジン軸』と呼ばれるエンジン内部の部品に不具合があるかもしれない」と連絡があったということです。

ただ、故障の正確な原因や修理方法は分かっておらず、復旧には最低でも1か月以上かかる見通しです。

船は現在、広島港沖の瀬戸内海に停泊しており、メーカーが故障原因の特定を進めているということです。

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