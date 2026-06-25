気になる薄毛対策ができる美容レシピ！コウケンテツさんの『舞茸と牛肉の韓国風炒め』

本日のお題

「薄毛が気になる！」〈FOOD編〉

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今回のBEAUTY MENU さっと炒めるだけでできちゃう甘じょっぱ味の簡単おかず。のりのうまみもきいていて、ご飯もお酒もすすみます。

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今回の美の賢人は……日下部淑美先生



管理栄養士、陰陽五行臓活食養普及協会会長。クリニックや施設、企業などにおいて4000件以上の症例指導・改善をしてきた健康のジェネラリストであり、食のスペシャリスト。

賢人の教え

育毛・発毛促進効果のある

「ビオチン」を摂取！

「すこやかな髪をはぐくむためには、たんぱく質、ビタミン、ミネラルなどをバランスよく摂取するのは大前提。そのうえで注目の栄養素がビオチンです。ビタミンB群の一種で、育毛・発毛促進効果があります。煮込みすぎなければ加熱はOKですが、水溶性で水に流れ出る性質なので、調理で出た汁けごと摂取しましょう。ビオチンを多く含む食材はまいたけ、のり、レバー、ピーナッツ、コーヒーなど。陰陽五行では、陰性傾向の人は体が冷えて毛穴がゆるんで髪が抜け、陽性傾向の人は毛穴が詰まって髪が育たないと考えます。陰陽のかたよりはどちらも脱毛や薄毛の原因になるので、油や糖類を控えつつ、バランスのいい食事がベストというわけです」

レシピひらめいた！ 「ビオチン食材のダブル使いなんてどう？」

まいたけと牛肉の韓国風炒め

材料(2人分) まいたけ1パック（約100g）牛こま切れ肉200g玉ねぎ¼個万能ねぎ2本焼きのり（全形）½枚

【漬けだれ】 にんにくのすりおろし1かけ分しょうがのすりおろし1かけ分しょうゆ大さじ2酒大さじ2白いりごま大さじ1砂糖大さじ1ごま油大さじ1

作り方 まいたけは、石づきがあれば落として食べやすい大きさに分ける。玉ねぎは縦に薄切りにする。万能ねぎは根元を切り、長さ3〜4cmに切る。ボールに漬けだれの材料と牛肉を入れて混ぜる。まいたけと玉ねぎを加えてさらに混ぜる。フライパンを中火で熱して□2□を加え、ほぐしながら炒める。まいたけ、玉ねぎがしんなりして肉の色が変わったら、万能ねぎを加えてさっと炒める。器に盛って、焼きのりをちぎって散らす。

まいたけ、君が髪の毛にいいとは知らなかったぞ 炒める前に具材を調味料であえておくのは韓国流

仕上げにのりをぱらり。ビオチンをさらにオン！

コウケンテツさん プロフィール



食材のよさを生かした手軽な家庭料理の数々が人気の料理家。YouTube公式チャンネル「Koh Kentetsu Kitchen」で秘伝のレシピを公開中。中3、小6、小1の1男2女の父。

【『オレンジページ』2025年7月17日号より】

※コウさんは誕生日を迎え、51歳になりました。

