気になる薄毛対策ができる美容レシピ！コウケンテツさんの『舞茸と牛肉の韓国風炒め』
本日のお題
「薄毛が気になる！」〈FOOD編〉
今回のBEAUTY MENU
さっと炒めるだけでできちゃう甘じょっぱ味の簡単おかず。のりのうまみもきいていて、ご飯もお酒もすすみます。
まいたけと牛肉の韓国風炒めレシピはこちら
今回の美の賢人は……日下部淑美先生
管理栄養士、陰陽五行臓活食養普及協会会長。クリニックや施設、企業などにおいて4000件以上の症例指導・改善をしてきた健康のジェネラリストであり、食のスペシャリスト。
賢人の教え
育毛・発毛促進効果のある
「ビオチン」を摂取！
「すこやかな髪をはぐくむためには、たんぱく質、ビタミン、ミネラルなどをバランスよく摂取するのは大前提。そのうえで注目の栄養素がビオチンです。ビタミンB群の一種で、育毛・発毛促進効果があります。煮込みすぎなければ加熱はOKですが、水溶性で水に流れ出る性質なので、調理で出た汁けごと摂取しましょう。ビオチンを多く含む食材はまいたけ、のり、レバー、ピーナッツ、コーヒーなど。陰陽五行では、陰性傾向の人は体が冷えて毛穴がゆるんで髪が抜け、陽性傾向の人は毛穴が詰まって髪が育たないと考えます。陰陽のかたよりはどちらも脱毛や薄毛の原因になるので、油や糖類を控えつつ、バランスのいい食事がベストというわけです」
レシピひらめいた！
「ビオチン食材のダブル使いなんてどう？」
まいたけと牛肉の韓国風炒め
材料(2人分)まいたけ1パック（約100g）牛こま切れ肉200g玉ねぎ¼個万能ねぎ2本焼きのり（全形）½枚
【漬けだれ】 にんにくのすりおろし1かけ分しょうがのすりおろし1かけ分しょうゆ大さじ2酒大さじ2白いりごま大さじ1砂糖大さじ1ごま油大さじ1
作り方まいたけは、石づきがあれば落として食べやすい大きさに分ける。玉ねぎは縦に薄切りにする。万能ねぎは根元を切り、長さ3〜4cmに切る。ボールに漬けだれの材料と牛肉を入れて混ぜる。まいたけと玉ねぎを加えてさらに混ぜる。フライパンを中火で熱して□2□を加え、ほぐしながら炒める。まいたけ、玉ねぎがしんなりして肉の色が変わったら、万能ねぎを加えてさっと炒める。器に盛って、焼きのりをちぎって散らす。
コウケンテツさん プロフィール
食材のよさを生かした手軽な家庭料理の数々が人気の料理家。YouTube公式チャンネル「Koh Kentetsu Kitchen」で秘伝のレシピを公開中。中3、小6、小1の1男2女の父。
【『オレンジページ』2025年7月17日号より】
※コウさんは誕生日を迎え、51歳になりました。