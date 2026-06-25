元モー娘。北川莉央、テレビ東京入社報告 新インスタアカウント開設「4月から環境がガラッと変わり、学び多き充実した日々を過ごしています」
【モデルプレス＝2026/06/25】元モーニング娘。の北川莉央が6月25日、新規Instagramアカウントを開設。テレビ東京に入社したことを報告した。
【写真】モー娘。卒業の北川莉央「お姫様みたい」美背中輝くドレス姿
北川はモーニング娘。時代に使用していたInstagramアカウントのストーリーズを更新。「この春、テレビ東京へ入社しました。今後は下記のアカウントを使用します！」と新規アカウントの開設を報告した。「それに伴い、明日いっぱいでこのアカウントを削除いたします。たくさんの投稿を見ていただき、ありがとうございました！」と削除することを明かした。
新アカウントでは、「北川莉央（テレビ東京アナウンサー）」の名前で「4月から環境がガラッと変わり、学び多き充実した日々を過ごしています！」と報告。「今後はこちらのアカウントを使用します」と伝えている。
北川は2019年、15期メンバーとしてグループに加入。2025年4月頃、SNSにてメンバーの盗撮画像や、悪口を書き込んだ過去の投稿が拡散され「全て私が書いたもので間違いありません」と認めるとともに謝罪。4月17日より活動を休止しており、2025年内で卒業。2026年6月25日、北川が6月28日よる6時30分〜から放送される「テレ東音楽祭 2026夏」でアナウンサーとして中継現場を担当することが発表された。（modelpress編集部）
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◆北川莉央、テレビ東京入社
北川はモーニング娘。時代に使用していたInstagramアカウントのストーリーズを更新。「この春、テレビ東京へ入社しました。今後は下記のアカウントを使用します！」と新規アカウントの開設を報告した。「それに伴い、明日いっぱいでこのアカウントを削除いたします。たくさんの投稿を見ていただき、ありがとうございました！」と削除することを明かした。
◆北川莉央アナ「テレ東音楽祭」でデビュー
北川は2019年、15期メンバーとしてグループに加入。2025年4月頃、SNSにてメンバーの盗撮画像や、悪口を書き込んだ過去の投稿が拡散され「全て私が書いたもので間違いありません」と認めるとともに謝罪。4月17日より活動を休止しており、2025年内で卒業。2026年6月25日、北川が6月28日よる6時30分〜から放送される「テレ東音楽祭 2026夏」でアナウンサーとして中継現場を担当することが発表された。（modelpress編集部）
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