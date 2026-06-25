GENERATIONS片寄涼太、ウルトラマンとの共演に感激「子どもの頃からずっと憧れ」
【モデルプレス＝2026/06/25】GENERATIONSの片寄涼太が25日、都内で開催されたプリングルズ「ウルトラマン★ガーリックバター」新商品発表会に出席。子供の頃から憧れていたウルトラマンとの共演に感激した。
【写真】LDHイケメン、憧れのウルトラマンと一緒にスペシウム光線ポーズ
今回のイベントは、世界140か国以上で販売されているポテトチップスの代表ブランド「プリングルズ」が、2026年に60周年を迎える「ウルトラマン」シリーズとコラボレーションした新商品「ウルトラマン★ガーリックバター」の発売を記念して開催された。
片寄は衣装について「見て分かる通りなんですけれども、Mr.Pのトレードマークでもある赤と、そしてウルトラマンの象徴的なカラー、赤色を両方意識して。ジャケットで決めてまいりました。全身赤ですね」とポイントを紹介した。
プリングルズについては「様々な味わいもあって。自分にとってはご褒美なんですけれども、自分はお酒も好きなので、お酒に合うものを探したりするのもすごく好きで。特にワインが好きなので、ワインに合う味わいはどれなんだろうなって試しながら飲んだり。特にサワークリームとかチーズは、おつまみ的にも合ったりするので。そういう組み合わせを楽しみながら味わったりするのが、自分にとってのご褒美時間になっています」と語った。
プリングルズが日本に上陸した1994年生まれの片寄は「本当にびっくりして。一緒の病院だったのかな？Mr.Pと（笑）。一緒に生まれたのかなっていうくらい、同じ年に日本に上陸したということで嬉しい。運命を感じますよね」と笑顔でコメントした。
ウルトラマンについては「子どもの頃から大好きで、こうやって隣に並んでいると童心に帰って興奮しちゃうんですけど、フィギュアを集めていて。母方の実家に行った帰り道にある百貨店で、ウルトラマンのフィギュアをよく買ってもらうっていうのが、すごく自分の楽しみでもあって。懐かしい思い出なので。今回こんな形で、スペシャルゲストって呼んでいただいたんですけど、スペシャルな二つのキャラクターがいるので。僕が夢のような体験をさせていただいています。今日は本当に嬉しいです」と喜びを語った。
その後、片寄は「子どもの頃からずっと憧れでもありますから、べたなんですけれども、今日はぜひ一緒にウルトラマンとポーズを決めたいなと思います！」と宣言。ウルトラマンの技であるスペシウム光線のポーズを一緒にすると「ウルトラマンのようにかっこよくやりたいなと思ったんですけど、思わず口元が緩んでしまって、ずっと笑っていました」と笑顔を見せた。（modelpress編集部）
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【写真】LDHイケメン、憧れのウルトラマンと一緒にスペシウム光線ポーズ
◆片寄涼太、ウルトラマン象徴する衣装で登場
今回のイベントは、世界140か国以上で販売されているポテトチップスの代表ブランド「プリングルズ」が、2026年に60周年を迎える「ウルトラマン」シリーズとコラボレーションした新商品「ウルトラマン★ガーリックバター」の発売を記念して開催された。
プリングルズについては「様々な味わいもあって。自分にとってはご褒美なんですけれども、自分はお酒も好きなので、お酒に合うものを探したりするのもすごく好きで。特にワインが好きなので、ワインに合う味わいはどれなんだろうなって試しながら飲んだり。特にサワークリームとかチーズは、おつまみ的にも合ったりするので。そういう組み合わせを楽しみながら味わったりするのが、自分にとってのご褒美時間になっています」と語った。
プリングルズが日本に上陸した1994年生まれの片寄は「本当にびっくりして。一緒の病院だったのかな？Mr.Pと（笑）。一緒に生まれたのかなっていうくらい、同じ年に日本に上陸したということで嬉しい。運命を感じますよね」と笑顔でコメントした。
◆片寄涼太、ウルトラマンとの共演に感激
ウルトラマンについては「子どもの頃から大好きで、こうやって隣に並んでいると童心に帰って興奮しちゃうんですけど、フィギュアを集めていて。母方の実家に行った帰り道にある百貨店で、ウルトラマンのフィギュアをよく買ってもらうっていうのが、すごく自分の楽しみでもあって。懐かしい思い出なので。今回こんな形で、スペシャルゲストって呼んでいただいたんですけど、スペシャルな二つのキャラクターがいるので。僕が夢のような体験をさせていただいています。今日は本当に嬉しいです」と喜びを語った。
その後、片寄は「子どもの頃からずっと憧れでもありますから、べたなんですけれども、今日はぜひ一緒にウルトラマンとポーズを決めたいなと思います！」と宣言。ウルトラマンの技であるスペシウム光線のポーズを一緒にすると「ウルトラマンのようにかっこよくやりたいなと思ったんですけど、思わず口元が緩んでしまって、ずっと笑っていました」と笑顔を見せた。（modelpress編集部）
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