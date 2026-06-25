シュナーベルＥＣＢ理事 さらなる利上げがおそらく必要になる シュナーベルＥＣＢ理事 さらなる利上げがおそらく必要になる

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シュナーベルＥＣＢ理事

さらなる利上げがおそらく必要になる

ECBによる金融引き締めはまだ終わっていないと改めて強調

今後の利上げのペースや規模は、中東情勢の展開、経済成長、そして今後発表されるインフレデータに依存する

データが支持すれば、夏以降に次の利上げが行われる可能性が依然として示されている

エネルギー価格は戦争前の水準と比較して依然として高止まりしている

長期のエネルギー契約はコスト圧力が根強く続くことを依然として示している

ECBがインフレの二次的波及効果への懸念を強めている

企業が上昇した投入コストを消費者に転嫁し始めたことで、エネルギー以外の財やサービスにも上昇圧力が現れている

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