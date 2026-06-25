「賢人コール凄い」山崎賢人、マネージャーが撮影したパリでの舞台裏に反響「すごい歓声！」「王子さまみたい」
俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき／31）が24日、マネージャーが運営するインスタグラムに登場。フランス・パリで開催されたファッションショーの舞台裏に密着した動画が公開された。
【動画】「賢人！賢人！賢人！」山崎賢人の登場に“賢人コール”！マネージャーが激写したパリ舞台裏
アカウントでは「Saint Laurent Men’s Summer 27 show in Paris 入退場する山崎さん」と、「#今日の山崎さん」「#サンローランショー」「#パリ」のハッシュタグとともに動画を投稿。高級ブランド『サンローラン』のショー会場へ入退場する際のリアルな舞台裏が収められている。
動画内では、山崎が姿を現した瞬間にファンから凄まじい大歓声が沸き起こり、「賢人！賢人！賢人！」と“賢人コール”が起こる様子が捉えられていた。
歓声の多さに、コメント欄には「すごい歓声！」「スゴい人気」「賢人コール凄い」「王子さまみたい」「カッコイイ」「マネさん、貴重な動画ありがとうございます!!」などの声が寄せられている。
【動画】「賢人！賢人！賢人！」山崎賢人の登場に“賢人コール”！マネージャーが激写したパリ舞台裏
アカウントでは「Saint Laurent Men’s Summer 27 show in Paris 入退場する山崎さん」と、「#今日の山崎さん」「#サンローランショー」「#パリ」のハッシュタグとともに動画を投稿。高級ブランド『サンローラン』のショー会場へ入退場する際のリアルな舞台裏が収められている。
動画内では、山崎が姿を現した瞬間にファンから凄まじい大歓声が沸き起こり、「賢人！賢人！賢人！」と“賢人コール”が起こる様子が捉えられていた。
歓声の多さに、コメント欄には「すごい歓声！」「スゴい人気」「賢人コール凄い」「王子さまみたい」「カッコイイ」「マネさん、貴重な動画ありがとうございます!!」などの声が寄せられている。