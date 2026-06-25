音無美紀子「親子で出勤」 40歳長男と“車中2ショット”「お父さんにそっくりですね」 夫は村井國夫
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が24日、自身のインスタグラムを更新し、長男で俳優の村井健太郎（40）との“親子出勤”の様子を公開した。
【写真】「お父さんにそっくりですね」40歳長男と“車中2ショット”を披露した音無美紀子
音無は「親子で出勤」とつづり、車内で撮影した健太郎との2ショットを投稿。「私は中野ザ.ポケットに。健太郎は、隣の劇場MoMoに、本日初日。私は本日より舞台稽古」と近隣の劇場施設でともに舞台をスタートさせたことを報告した。
「ほぼ同じ日程で公演なんです。こんなこと初めて」とつづり、到着後は健太郎の共演者たちとも合流して記念撮影したことも明かした。
投稿では「私のお客様は、昼の部私の、夜の部健太郎の、、と忙しい思いをさせてしまい、恐縮しております」と、自身のファンを気遣うメッセージを添えながらも、長男の活躍に喜びをにじませていた。
コメント欄には「エンタテインメント親子 夢の出勤」「温かなツーショット素敵です」「お父さんにそっくりですね」「舞台頑張って下さい」といった声が寄せられている。
【写真】「お父さんにそっくりですね」40歳長男と“車中2ショット”を披露した音無美紀子
音無は「親子で出勤」とつづり、車内で撮影した健太郎との2ショットを投稿。「私は中野ザ.ポケットに。健太郎は、隣の劇場MoMoに、本日初日。私は本日より舞台稽古」と近隣の劇場施設でともに舞台をスタートさせたことを報告した。
投稿では「私のお客様は、昼の部私の、夜の部健太郎の、、と忙しい思いをさせてしまい、恐縮しております」と、自身のファンを気遣うメッセージを添えながらも、長男の活躍に喜びをにじませていた。
コメント欄には「エンタテインメント親子 夢の出勤」「温かなツーショット素敵です」「お父さんにそっくりですね」「舞台頑張って下さい」といった声が寄せられている。