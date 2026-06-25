山形ワイヴァンズが陳岡燈生と契約継続…アキレス腱断裂の大けがから復帰を目指す

6月25日、山形ワイヴァンズは陳岡燈生と、2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。

24歳の陳岡は茨城県出身で、185センチ86キロのポイントガード兼シューティングガード。日本大学在学中だった2023－24シーズンに特別指定選手として越谷アルファーズでプレーすると、翌シーズンにベルテックス静岡でプロキャリアをスタートさせ、2025－26シーズンより山形へ移籍した。

移籍初年度となった今シーズンはB2リーグ戦計20試合に出場し、平均5.7得点2.3リバウンド1.3アシストを記録した一方で、3月下旬に負ったアキレス腱断裂のケガによる影響で、長期離脱を余儀なくされた。クラブ期待の若手PGの復帰は、来期B.ONEを戦う山形にとって大きなカギとなりそうだ。

契約継続が発表された同選手は、クラブを通じて「日頃から応援して下さる、スポンサー企業の皆様、ならびにブースターの皆様、お久しぶりです。山形ワイヴァンズ10番、陳岡燈生です。この度、吉村社長をはじめ、佐藤GM、徳竹GM代行、山形ワイヴァンズの関係者の方々にご尽力いただき、また一緒に戦える環境を整えていただきました。ありがとうございます。」とコメントし、チーム関係者やブースターへの感謝の想いを綴った。

また復帰を目指す来期に向けて「長期離脱を余儀なくされてから再びコートに立ち、あの声援の中でプレーすることを何度、夢に見てきたか分かりません。今もなお、皆さんの前でプレーすることを目指して復帰に向けて日々、頑張っています！来シーズンは、更に熱いシーズンにしましょう！」とコメントを残した。

【動画】陳岡の2025－26シーズンハイライト